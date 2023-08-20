جوجل تهدف إلى دعم نواة أندرويد 14 بالذكاء الاصطناعي!

خلال السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من مشهد التكنولوجيا المعاصرة وجزء لا يتجزأ من أجهزتنا الذكية. من بين عدد كبير من أنواع ومجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أشهر المجالات التي ازدادت شعبيتها في الآونة الماضية.

إذا كان هناك من يستحق الشكر على ذلك، فهو بالتأكيد بوت الدردشة الذكي ChatGPT من شركة OpenAI. ولكن جوجل – مثلها مثل عدد كبير من شركات التكنولوجيا – لم تقف مكتوفة الأيدي، وبدأت بضخ واستثمار مئات الملايين للتوسع في هذا المجال. Google Bard كان مثلاً صاعداً وواعداً للرد على ChatGPT.

الآن، بات Google Bard يدعم العديد من اللغات الإقليمية والعالمية، ولا يفرض العديد الكبير من القيود التي تفرضها روبوتات الدردشة التوليدية الأخرى.

ولكن لدى جوجل خطط طموحة جداً من أجل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في نواة نظام أندرويد 14. تحاول جوجل أن تتعلم من الدروس المستفادة، واستغلال قدراتها فيما توصلت له من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تشغيل وإدارة نظامها الخاص.

ومؤخراً، خرجت جوجل للإعلان عن التقرير المالي لشركة Alphapet – الشركة الأم لجوجل وتطبيقاتها – ومن الواضح أن لدى الشركة نية أكيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي في نظام أندرويد 14 بشكل أكبر.

أعلنت جوجل عن Bard AI ليكون بديلاً لبوت ChatGPT ولكن استغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يصل بوت Bard AI على مرحلة الاكتمال.

أما بالنسبة لأندرويد 14، فلقد مر النظام الجديد بعدة إصدارات تجريبية منذ أن تم الإعلان عنه خلال Google I/O 2023. وقد يكون أندرويد 14 بمثابة حقبة جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمة الرئيس التنفيذي لإعلان نتائج الربع الثاني لشركة Alphabet، فلقد سلط الضوء على الدور الجوهري والمحوري الذي من الممكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في أجهزة وسوفتوير أندرويد.

وقد صرح بالآتي: إن نظام أندرويد 14 سيكون نتائج لدمج أحدث تطوراتنا وابتكاراتنا في الذكاء الاصطناعي لتخصيص هواتف أندرويد بشكل لم يسبق له مثيل، وتعد هواتف جوجل بيكسل مثال حي على العديد من الابتكارات والتطورات التي توصلنا لها حتى الآن.”

هذا يعني أن هناك تحول واتجاه متزايد من جوجل نحو الذكاء الاصطناعي مع نظام أندرويد 14، والذي من الممكن أن ينعكس أثرة على تجربة المستخدم النهائي.