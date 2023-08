القابضة للاتصالات: هجمات الحرمان من الخدمات متواصلة

قالت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، إن أنشطة هجمات الحرمان من الخدمات DDOS Attacks مازالت تتواصل وتتخذ نهجا أكثر تنظيما وتصعيدا عالميا.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التقارير الدولية المختصة أظهرت تعرض العديد من الدول للهجمات، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك الدنمارك وفنلندا، إلى جانب دول عربية أخرى منها مصر والسعودية والمغرب وتركيا وفق الخارطة الحية للهجمات والتقارير على موقع نت سكاوت NetScout المختص في شؤون الأمن السيبراني.

وجاء في تقرير نت سكاوت المتخصص في الأمن السيبراني بشأن الهجمات الموجهة نحو أفريقيا، أنه “منذ يناير 2023 أبلغنا عن هجوم DDOS لحملة تستهدف دول إفريقيا كينيا، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، ليبيا، المغرب، الجزائر، تستهدف الهجمات مزودي خدمات في إفريقيا مثل Safaricom و Vodacom و LTT و Tunisie Telecom و Algeria Telecom، كما استهدفت الهجمات بعض المؤسسات والبنوك المهمة مثل البنوك المركزية في كثير من الأحيان”.

ووفقاً لتقرير، فقد أظهرت الأرقام بلوغ الهجمات 252 جيجا، أما بالنسبة لليبيا على نحو خاص، فقد أشار التقرير إلى بلوغ الهجمات 114جيجا، بينما بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث من العام الحالي حتى إعداد التقرير قرابة 4400 هجمة تقريبا.

هذا وأشارت الشركة القابضة للاتصالات إلى تعرض شركات المجموعة مثل “ليبيا للاتصالات والتقنية” و”الجيل الجديد للتقنية” وشركة “المدار الجديد” منذ مدة إلى هجمات حجب الخدمة والذي أدى إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.

كما أكدت الشركة وجود تنسيق مشترك مستمر بين شركات المجموعة المتعرضة للهجمات وشركة الاتصالات الدولية بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات للتصدي لها.

