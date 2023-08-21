لماذا ترفض ابل فكرة الهواتف القابلة للطي حتى الآن؟

قطعت الهواتف القابلة للطي شوطاً طويلاً خلال السنوات الأخيرة. الآن، باتت أكثر قوة وأكثر متانة وأرخص سعراً. ولكن بالرغم من كل ذلك، لا يزال هناك المزيد من التحديات والعقبات التي لم يتغلب عليها صانعوا الهواتف القابلة للطي حتى الآن، مثال على ذلك تصنيف مقاومة الغبار.

تحتوي الهواتف القابلة الطي على المفصلات والعديد من الفجوات التي عادةً ما تكون مُعرضة للتلوث بالغبار والأتربة. إذا تمكنت الأتربة من الدخول إلى المكونات الحساسة في الهاتف، فسيكون الهاتف مُعرض للتلف.

أبرز المشاكل التي قد تترتب على دخول الغبار إلى الهاتف من الداخل مشكلة مثل وميض الشاشة أو توقف الشاشة عن الاستجابة للمس أو توقف الهاتف بالكامل.

سامسونج، واحدة من أفضل الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف القابلة للطي. ولقد بذلت جهود مضنية من أجل توفير تصنيف مقاومة الماء على هواتف الجيل الخامس القابلة للطي. ولكنها لا تزال تفتقر إلى تصنيف مقاومة الغبار حتى الآن.

هذا لا يعني أن سامسونج متخلفة عن المنافسة، بل العكس تماماً. فحتى الآن جميع الهواتف القابلة للطي من المنافسين تفتقر إلى أي معايير IP لمقاومة الماء أو الغبار.

ولكن فكرة استخدام الهواتف القابلة للطي في البيئات الوعرة والترابية والرملية ستكون فكرة سيئة للغاية. وسامسونج مدركة تماماً لخطورة الموقف. ولقد صرح المدير التنفيذي لقسم الهواتف الذكية بالشركة أنهما يعملون بجد من أجل تطوير عازل للغبار على الهواتف القابلة للطي، وقد يكون متاحاً في الطُرز المستقبلية.

من ناحية أخرى، ابل تضع تركيز كبير جداً على عوامل المتانة، وليست على استعداد للتضحية بسمعتها في سوق الهواتف الذكية. هي لا تريد تصنيع مجرد هاتف عادي قابل للطي، وإنما تريد أن ترتقي لمستوى المنافسة مع سامسونج وجوجل.

ربما فقدان معايير عزل الغبار هي السبب الرئيسي حتى الآن الذي يدفع ابل إلى تأجيل فكرة تطويل هواتف قابلة للطي. ولكن حتماً هي قادمة في الطريق، خاصة وأن جميع المُصنعين مؤمنين بفكرة أن المستقبل لا يحمل معه سوى هواتف قابلة للطي فقط.

قد نرى بالفعل هواتف قابلة للطي من ابل، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث في المستقبل القريب، نظراً لأن عملية تصنيع مكونات مقاومة للغبار بالهواتف القابلة للطي صعبة وتتطلب خبرة كبيرة. تخيل أن سامسونج، واحدة من أكبر الشركات في السوق، عجزت عن هذا الأمر حتى الآن، فمن المؤكد أن ابل ستواجه نفس القدر من الصعوبة.

هذا لا يعني أن ابل عاجزة عن تصنيع هاتف قابل للطي مقاوم للغبار. ولكن جوهر الفكرة أن عملية التصنيع بهذه المعايير قد تفرض على الشركة تكاليف مالية كبيرة، ما قد يؤدي إلى وجود هواتف فاحشة وباهظة الثمن بدون داعِ.