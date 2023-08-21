ما هي ميزة Link Your Devices من جوجل القادمة قريباً؟

وفقاً للتسريبات، يُقال أن جوجل تعمل على ميزة جديدة للهواتف الذكية تسمح بإمكانية تحويل المكالمات بين أجهزة أندرويد متعددة عبر حساب جوجل واحد.

يُقال أن هناك بعض المُسربين الذين تمكنوا من رصد التقنية الجديدة باسم “Link Your Devices” والتي تعني “قم بربط أجهزتك”. وقد تم نشر هذه المعلومة على إحدى قنوات تيليجرام.

وقد أكد مشعل رحمن على صحة هذه المعلومة وأضاف أنه سيتم وضعها بقائمة الإعدادات، وتحديداً بداخل إعدادات “Devices & Sharing” على أجهزة جوجل بكسل.

بشكل مبدأي، لا أحد يعرف طريقة عمل تقنية Link Your Devices وما يُمكن أن تقدمه على النظام الأساسي. لذلك، لا يوجد خيار لدينا سوى مشاركتكم تكهنات وتخمينات المُسربين والمطّلعين على أخبار الصناعة الخاصة بشركة جوجل.

يُقال أن هذه الميزة ستسمح لنا بالتبديل بين الأجهزة لإجراء المكالمات. بمعنى أنه يمكنك بدء مكالمة على هاتف أندرويد ثم وضعها جانباً ثم التقاط جهاز أندرويد آخر لاستئناف المكالمة بشكل طبيعي.

وبحسب الآراء، فإن هذه التقنية ستكون ضمن حزمة مكتبة Telecom Jetpack والتي تم معاينتها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2023.

للأسف الحديث حول هذه التقنية لا يزال معقداً للغاية وتقنياً بشكل مبالغ فيه. لذلك لتبسيط الأمور، يبدو أن الفكرة من Telecom Jetpack هو السماح بجلسات متعددة الأجهزة عبر اتصال الواي فاي WiFi والبلوتوث وخاصة UWB النطاق العريض.

يمكننا تخيل هذه التقنية على شكل البدء في تشغيل صوت المكالمة على الهاتف الأول ثم نقلها إلى هاتف أو تابلت أندرويد آخر.

حتى موقع Android Authority تكهن بكونها أداة مشاركة عبر الإنترنت لربط أجهزة الأندرويد مع بعضها البعض. مما يعني أنها ستكون بمثابة آلية جديدة وسهلة الاستخدام لإعداد نقطة اتصال ساخنة للهواتف الأخرى المتصلة.

لا نعلم متى سيتم الإعلان أو إطلاق ميزة Link Your Devices بشكل رسمي. وعندما تحدث موقع 9To5Google عن هذه الخاصية قال أنه لم يتمكن من العثور عليها في أياً من إصدارات أندرويد 14 التي تم تحريرها حتى الآن.

لذلك، إذا كان هناك وجود فعلي لهذه الميزة، فمن الوارد ألا تكون متاحة للجميع. مما يعني أنها قد تكون حصرية لأجهزة جوجل بكسل فقط.