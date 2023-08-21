أهم ملامح لاب توب سامسونج القابل للطي!

على مدار الأشهر الماضية كانت هناك تقارير عدة تفيد بأن شركة سامسونج في طريقها للإعلان عن لاب توب قابل للطي خلال عام 2023 والذي قد يأتي باسم جالكسي بوك فولد 17 – Galaxy Book Fold 17 نظراً لاحتوائه على شاشة قياس 17 إنش.

مؤخراً تم رصد تقرير جديد على موقع الجريدة الكورية The Elec يؤكد صحة هذه الشائعات. بحسب التقرير فإن قسم تطوير شاشات العرض الداخلي لشركة سامسونج “Samsung Display” يعمل حالياً على شاشة OLED قابلة للطي قياس 17.3 إنش من أجل تسليمها إلى القسم الرئيسي بالشركة “Samsung Electronics” وذلك لاستخدامها على كمبيوتر محمول قابل للطي من الجيل الأول.

هذه أخبار جيدة لأنها تعني أننا سنحصل على لاب توب بشاشة كبيرة تخدم العديد من الأغراض المختلفة، إذ سيكون من السهل استخدام الجهاز ككمبيوتر لوحي ضخم أو كلوحة عرض مُخصصة للعروض التقديمية.

يُقال أنه عند طي الكمبيوتر المحمول سيتم تقسيم الجهاز إلى شاشتين وقطر كلٍ منهما 13.3 إنش، بحيث يكون الجزء العلوي خاص بشاشة الكمبيوتر المحمول، بينما يكون الجزء السفلي من أجل لوحة المفاتيح ولوحة التاتش باد.

من المحتمل أن يتمكن المستخدمون في استخدام جزء صغير من النصف السفلي لعرض المحتوى أيضاً، لتكون تجربة الاستخدام شبيهة إلى حد ما بوضع Flex Mode على هواتف سامسونج القابلة للطي.

للأسف الشديد، لا تزال التفاصيل حول هذا المنتج نادرة تماماً، أو بالأحرى سامسونج تحتفظ بكل التفاصيل طي الكتمان. وبالتالي لا يسعنا الحديث عن موعد الكشف عنه حتى الآن، ناهيك عن أننا لسنا متأكدين إذا كانت شركة سامسونج تعتزم الكشف عن هذا اللاب توب خلال عام 2023 أم قد تُقرر تأجيله لعام آخر.

ولكن بما أن موقع The Elec بدأ في تسريب أخبار جديدة عن هذا المنتج فهي بمثابة إشارة جيدة ومطمئنة تشير إلى احتمالية رؤية الجهاز على أرض الواقع خلال وقت قريب.

إذا كنت تتمنى امتلاك لاب توب قابل للطي فقد يسعدك معرفة أن سامسونج ليست الشركة الوحيدة التي تعمل في الوقت الحالي على لاب توب بهذه التقنية.

فهناك العديد من التقارير التي أكدت على أن كل من HP و Lenovo و ASUS سيتمكنا من إطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة قابلة للطي خلال عام 2023.

وليس ذلك فقط، بل يُقال أن اسوس بدأت بالفعل في تطوير جهاز بهذه التقنية باستخدام لوحة عرض من تطوير شركة LG Display وهو نفس مصدر التوريد المسؤول عن طرح أول شاشة قابلة للطي على كمبيوتر محمول في العالم وبهذا نرمي إلى جهاز Lenovo ThinkPad X1 Fold.

لا شك أن هناك بعض الشركات الأخرى المتخصصة في تصنيع تقنيات العرض التي بدأت تنضم إلى عملية تصنيع الشاشات القابلة للطي من بينها BOE و شارب Sharp. لذا، يبدو وبكل وضوح أننا مقبلين على حقبة جديدة من تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وبكل تأكيد لن تكون سامسونج هي الشركة الوحيدة في هذا السوق.