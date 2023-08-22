خاتم سامسونج الذكي يدخل مرحلة التطوير اعتبارًا من الشهر القادم!

تستثمر سامسونج مئات الملايين على الأجهزة القابلة للارتداء، حيث بدأت الشركة خطوتها الأولى في هذا القطاع تحديداً في عام 2013 عندما أطلقت ساعة Galaxy Gear.

ومنذ ذلك الحين تستمر الشركة في تطوير الأجهزة القابلة للارتداء كل عام، وآخرها سلسلة جالكسي وتش 6 التي تم الكشف عنها منذ أسابيع قليلة، والتي جاءت بعدد كبير من الميزات والتحسينات والترقيات على طُرز العام الماضي.

الآن، يبدو أن عملاق التكنولوجيا الكوري يريد توسيع قائمة الأجهزة القابلة للارتداء بمنتج جديد وفريد من نوعه والذي سمعنا عنه بعض الأخبار خلال السنوات القليلة الماضية.

سامسونج تبدأ في إنتاج خاتم ذكي بدءًا من شهر سبتمبر القادم

يبدو أن شركة سامسونج انتهت من تطوير خاتمها الذكي الجديد على أن يدخل الخاتم الذكي مرحلة الإنتاج الكمي اعتبارًا من الشهر الجاري.

بحسب التقرير الصادر عن موقع GSMArena فلقد تمكنت سامسونج من تأمين المصادر المطلوبة لتوريد العتاد والمكونات المطلوبة للخاتم الذكي وستبدأ في إنتاجه بشكل رسمي ولكنها لم تحدد إلى الآن موعداً نهائياً للبدء في عملية الإنتاج.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي إنتاج الخاتم الذكي بكميات هائلة لسد احتياجات السوق أم سيكون الخاتم عبارة عن نموذج مرجعي أولي للاختبار.

ويُقال أن رئيس شركة سامسونج سوف يتسلم التقارير المطلوبة لمراجعة عملية التطوير الأولية للإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل للتصديق عليها.

وفي حالة حصول الطلب على التوقيع اللازم، فمن الممكن أن تبدأ مصانع الشركة في إنتاج الخاتم الذكي على الفور دون أي تأخير إضافي.

الجدير بالذكر أن سامسونج ستكون مُضطرة على الحصول على عدد كبير من الموافقات والشهادات التنظيمية إذا كانت تخطط لطرح الخاتم في الأسواق المختلفة، خاصة إذا كانت تهدف للتسويق للمنتج على كونه أداة “طبية”.

من الطبيعي أن يستغرق الأمر عدة شهور إلى أن يتم توثيق المنتج بالشهادات التنظيمية المختلفة. وبالتالي، لا يزال أمام سامسونج رحلة طويلة قبل أن تتمكن من طرح هذا المنتج في الأسواق.

يبدو أن سامسونج تحاول التركيز على إنتاج جهاز مضغوط ودقيق يركز على الصحة العامة للأشخاص، وبدون شك هي ستنجح في فعل ذلك.