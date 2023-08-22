لا تزال هناك فرصة لتواجد iPhone 15 Ultra هذا العام!

لسنا متأكدين من أي شيء حتى الآن، ولكن بحسب آخر الشائعات، فمن الممكن أن يأتي هاتف ابل الرائد التالي قياس 6.7 إنش بلقب iPhone 15 Ultra ليستبدل لقب “Pro Max” الذي اعتدنا عليه لعدة سنوات.

في سبتمبر العام الماضي قال Mark Gurman – أحد المحللين بموقع Blomberg المُطّلعين على أخبار الصناعة الخاصة بشركة ابل أن هناك فرصة لوصول هاتف iPhone Ultra لكي يحل محل Pro Max هذا العام.

وعلى مدار الشهور المتبقية من عام 2022، وحتى بدايات الشهور الأولى من عام 2023، كانت هناك تسريبات عديدة تؤكد صحة هذه الشائعة، ومن مصادر مختلفة.

ولكن سرعان ما تبدلت الآراء خلال الشهور القليلة الماضية، وتلاشت فكرة وجود طراز “Ultra” هذا العام تدريجيا إلى أن تيقنا أن فكرة وجود هذا الهاتف هذا العام غير ممكنة. وذكرت العديد من المصادر أن ابل تستهدف إطلاق هذا النموذج كنموذج متطور اعتبارًا من العام القادم.

ولكن مؤخراً، عادت فكرة وجود iPhone 15 Ultra إلى الحياة مرة أخرى، على الأقل هذا ما يعتقده بعض المحللين في موقع AppleInsider.

للأسف المسؤول عن هذه الشائعة لا يمتلك سجل حافل بالإنجازات عندما يتعلق الأمر بأخبار شركة ابل، ولكننا متيقنين أنه تمكن من الحصول على معلوماته مستشهداً ببعض المصادر الداخلية لشركة ابل.

وقد كانت تسريبات المحلل دقيقة فيما يخص سماعة AirPods Pro العام الماضي. ومع ذلك، هناك أسباب منطقية تجعلنا نعتقد أن فكرة وصول الرائد التالي لشركة ابل بلقب “Ultra” لا تزال محتملة.

فمن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بكاميرا منظار جديدة داعمة للتقريب البصري بمعدل 6x وسيمتاز بشاشة أكبر حجماً وعمر بطارية أطول. من البديهي أن ينفرد هذا الطراز عن أشقائه الأرخص ثمناً في العديد من المميزات التي قد تمنحه حق الحصول على لقب مغاير للطُرز الأساسية.

بطبيعة الحال، يتم تغيير واستبدال أسماء منتجات شركة ابل خلال مرحلة التطوير والإنتاج. وهو السبب الذي يجعلها تصل في النهاية بأسماء مختلفة عما كانت تظنه الشائعات المبكرة.

فمثلاً، كان من المتوقع وصول سماعة AirPods Max باسم AirPods Studio، ولكن استقرت ابل على أسم السماعة في اللحظات الأخيرة.

على كل حال، لسنا واثقين مما إذا كان هاتف Pro Max سيصل هذا العام بلقب Ultra. ولكن من المؤكد أن فكرة تغيير التسمية لا تزال مطروحة على طاولة النقاش وربما تكون قيد الدراسة بالفعل.