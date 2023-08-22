بتصميم جذاب ومواصفات ممتازة – هاتف iQOO Z7 Pro سيصل في نهاية أغسطس!

أكدت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو أنها تعتزم الإعلان عن هاتف iQOO Z7 Pro 5G يوم 31 من شهر أغسطس الجاري في السوق الهندية. هذا يعني أنه من المتوقع وصول الهاتف إلى الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر التالي.

هذا يأتي مباشرةً بعد الإعلان عن كل من iQOO Z7 و iQOO Z7s 5G حيث تم إطلاقهما في وقت سابق من العام الجاري. مؤخراً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة iQOO على منصة Weibo أن الشركة تعتزم الكشف عن هاتف iQOO Z7 Pro 5G يوم 31 أغسطس القادم.

الأكثر أهمية أن الشركة شاركت بعض العروض الترويجية للهاتف والتي كشفت لنا بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. تُظهر العروض شاشة بفتحة ثقب مركزية بدلاً من الشاشة التي تمتاز بفتحة النوتش على كل من Z7 و Z7s 5G.

يبدو أن الهاتف يتمتع بتصميم جذاب بفضل شاشته الأنيقة والحواف المستديرة النحيفة. لقد تم إطلاق هاتف iQOO Z7 في الصين والأسواق العالمية في وقت سابق من العام الجاري بمعالج Snapdragon 782G SoC.

ولكن لا يزال المعالج المُستخدَم في هاتف Z7 Pro 5G لغزاً كبيراً بالنسبة لنا. من الممكن أن تستخدم iQOO نفس المعالج بالضبط، أو من الممكن أن تستخدم شريحة معالجة رائدة من ميديا تيك طراز Dimensity 9000.

للأسف الشديد هذا هو كل ما لدينا من معلومات إذ أن الصور التي شاركها الرئيس التنفيذي لا تكشف لنا العديد من التفاصيل التي كنا نتمناها.

ومع ذلك، فإن التصميم الأمامي متطابق إلى حد كبير مع هاتف Vivo Y78 Plus 5G الذي تم الإعلان عنه في الصين في وقت سابق من العام الجاري، ثم شق طريقه إلى الأسواق العالمية على هيئة نسخة مُعدلة باسم V29 Lite 5G.

هذا الأخير وشقيقه الذي سبقه يحتويان على شاشة قياس 6.78 إنش بدقة +FHD ويعملان بواسطة معالج Snapdragon 695 SoC الذي عفا عليه الزمن.

لا يزال يفصلنا عن تاريخ الكشف عن Z7 Pro 5G عدة أسابيع، ولكن من المتوقع أن نتحصل على المزيد من التفاصيل الهامة والمشوقة عن هذا الهاتف قبل الموعد النهائي.