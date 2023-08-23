هاتف فيفو الرائد Vivِo X100 Pro Plus يجلب معه قدرات بصرية فائقة لم نراها من قبل!

يبدو أن شركة فيفو بدأت تفكر بشكل كبير وواثقة من نفسها وتريد المخاطرة مع هاتفها الرائد التالي الذي من المتوقع أن يحمل لقب Vivo X100 Pro Plus، إذ يُقال أن الهاتف سيجلب فتحة عدسة متغيرة وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل.

ولماذا لا تفعل ذلك! لقد جاء هاتف Vivo X90 Pro Plus بقدرات بصرية مذهلة واحتل مرتبة جيدة على موقع DXOMark كأفضل الهواتف الذكية من حيث جودة وأداء الكاميرا لعام 2023. على الرغم من أنه لم يأتي في المراكز الأولى، ولكن يكفي أن يكون وسط القائمة.

ومن الواضح أن فيفو تتطلع للمزيد. لم تقدم هواتف Vivo X90 Pro فتحة العدسة المتغيرة، ولم يحتوي أي منها على كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل، ولا حتى قريبة منها.

ومع ذلك تمتاز هذه الهواتف بمستشعر رئيسي قياس 1 إنش، وعلى الأرجح سيأتي Vivo X100 Pro Plus بنفس المستشعر. تقنية العدسة المتغيرة ستجعل هذا المستشعر أكثر فائدة من ذي قبل، وهو ما بات واضحاً على هاتف Xiaomi 13 Ultra.

ومع ذلك، لم نكن سعداء للغاية بأداء الكاميرا على هذا الأخير. لذا، دعونا نأمل أن تنجح فيفو في ابتكار الأشياء على طريقتها الخاصة وبشكل مختلف.

يمتاز هاتف Xiaomi 13 Ultra بفتحة عدسة متغيرة تدعم مستويين إيقاف، بينما تقدم هواوي على Mate 50 Pro و P60 Pro المزيد من المستويات.

على الرغم من أن هواوي لم تستخدم حتى الآن مستشعر 1 بوصة، ولكنها لا تزال تربح هذه المعركة من جميع منافسيها بشكل ملحوظ، ومن الواضح أن العدسة المتغيرة تلعب دور أساسي في هذا النجاح.

إذا تمكنت فيفو من استغلال فتحة العدسة المتغيرة بشكل صحيح، فمن المتوقع أن تقدم نتائج أكثر توازناً، فضلاً عن تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

للأسف لا نعلم الكثير عن خطط فيفو المستقبلية وما سيجلبه هاتف +Vivo X100 Pro ولكننا بالتأكيد متحمسين لما هو قادم من العلامة التجارية الصينية. نتمنى فقط أن نعرف ما هو عدد مستويات فتحة العدسة قبل أن يصل الهاتف إلى أرفف المتاجر.

أضاف التسريب أيضاً احتواء الهاتف على كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل، وهو أمر مثير للإعجاب. لا نتملك التفاصيل الدقيقة حول هذا الأمر أيضاً، ولكن بالتأكيد تقنية تجميع البكسل ستكون جانب أساسي من هذه الكاميرا.

سيأتي هاتف Vivo X100 Pro Plus بشاشة 6.78 إنش بمعدل تحديث 120Hz وسيتم شحنه بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC. بجانب هذا سيكون هناك ذاكرة عشوائية LPDDR5X ووحدة تخزين UFS 4.0.

سيكون هاتف فيفو التالي رائد من الطراز الأول وسيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية Ultrasonic أسفل الشاشة وسيحصل على شهادة IP68.