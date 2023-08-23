ابل تطرح التحديث التجريبي السابع من iOS 17 و iPadOS 17

طرحت ابل التحديث التجريبي السابع Beta 7 لكل من iOS 17 و iPadOS 17. هذا التحديث يأتي بعد أسبوع واحد فقط من التحديث التجريبي السادس. وهو أمر طبيعي جداً بالنسبة لشركة ابل خلال هذه المرحلة، حيث من المُعتاد أن تطرح ابل تحديث تجريبي جديد كل أسبوع إلى أن يحين موعد الإصدار النهائي والمستقر من النظام في مطلع شهر سبتمبر.

من أجل تنزيل تحديث iOS 17 التجريبي على هاتفك الايفون، يمكنك التوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج والتبديل إلى iOS 17 Public Beta وتنزيل التحديث على الفور.

خلال هذه المرحلة، يمكننا القول أن نظام iOS 17 أصبح مستقراً إلى حد كبير، نظراً لأننا أصبحنا قريبون جداً من الإصدار النهائي. لسنا متأكدين من الجدول الزمني المحدد لموعد إطلاق الإصدار النهائي، ولكن من المتوقع وصوله خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم، مما يعني أنه لم يعد متبقِ سوى أقل من شهر واحد.

ما الجديد في تحديث iOS 17 التجريبي

هذا العام، لا يعد iOS 17 تحديثاً كبيراً، ولكن لا يزال هناك العديد من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، وضع الاستعداد Standby Mode الذي يتيح عرض المزيد من المعلومات الهامة على الشاشة عند وضع الهاتف على قاعدة الشحن في الاتجاه الأفقي.

تشتمل معلومات وضع الاستعداد على الوقت والتاريخ والأنشطة الحية والإشعارات والمزيد غير ذلك بما في ذلك خيارات أخرى لعرض الصور واختصارات التبديل بين الصفحة الرئيسية.

يأتي تحديث iOS 17 أيضاً ببعض عناصر واجهة المستخدم التفاعلية إلى الشاشة الرئيسية وشاشة القفل. ولكن واحدة من أهم المميزات الجديدة التي شقت طريقها إلى خدمة AirDrop هي ميزة NameDrop التي تسمح بتبادل معلومات جهات الاتصال بين أجهزة الايفون القريبة من بعضها البعض.

يوفر iOS 17 أيضاً ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص والتي سيراها الآخرون عند الاتصال بهم. يُمكن أن يشتمل هذا على صورة شخصية خاصة بك أو رموز تعبيرية أو حتى نصوص.

على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لموعد إطلاق تحديث iOS 17 النهائي لعامة الجمهور، إلا أننا نفترض أن يكون في الفترة ما بين 15 وحتى 18 سبتمبر. هذا يعني أنه لم يعد متبقِ سوى أقل من شهر واحد على هذا الموعد.