طبيب يوضح كيف يمكن التغلب على الكآبة

روسيا – كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ثلاث وسائل يمكن ان تساعد على التخلص من حالة الاكتئاب.

ووفقا له، إحدى هذه الوسائل هي تحمل الشخص الذي يعاني من الكآبة المسؤولية عن شخص آخر.

ويقول: “عندما يكون الإنسان مسؤولا عن شخص آخر، لن يستسلم، وهذا أفضل علاج للاكتئاب”.

وقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن وجود الحيوانات الأليفة في البيت يخفض من خطر تطور الاكتئاب ويساعد على التخلص منه.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن العديدين في حالة الاكتئاب يفكرون بما كان بإمكانهم تغييره، ولكن لم تكن لديهم هذه الإمكانية. والتفكير الدائم بالفرص الضائعة تغمر الشخص بالكآبة أكثر. لذلك، للتخلص من هذه الأفكار، يجب على الشخص عدم التفكير في هذه المسألة نهائيا، ما سيؤدي إلى توقف الكآبة عن التطفل عليه.

ووفقا له، يفكر الأشخاص المصابون بالاكتئاب دائما في الغد. وكما هو معروف، يولّد التفكير بالمستقبل القلقَ ويثير الأعصاب. لذلك يجب على الأقل التقليل من التفكير في الغد، وحينها سيشعر الشخص المصاب بتحسن حالته.

المصدر: فيستي. رو