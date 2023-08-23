هاتف Realme GT5 قادم في نهاية أغسطس بسرعة شحن صاروخية!

قررت ريلمي أن تضع حداً نهائياً للشائعات وتؤكد قدوم هاتف Realme GT5 يوم 28 أغسطس القادم احتفالاً بمرور خمسة سنوات على وجود الشركة في سوق الهواتف الذكية بالصين.

جاء ذلك التأكيد خلال بيان الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي الذي عبّر عن سعادته بالمكانة التي وصلت لها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية وكيف نجحت الشركة في اجتياز القمم واحدة تلو الأخرى حتى أصبحت واحدة من أفضل 10 شركات متخصصة في تصنيع الهواتف في أكثر من 20 دولة. وقال أن خطط الشركة متمثلة في جعل علامة ريلمي التجارية الشعار المُفضل لدى المستخدمين الشباب.

وقد أكدت ريلمي على أن هاتف Realme GT5 سيمتاز بقوة شحن صاروخية تصل إلى 240 وات، وسيحتفظ الهاتف بسعة تخزين ضخمة تصل إلى 1 تيرابايت.

أما من خلال التسريبات، فلقد علمنا أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED مسطحة بدقة 1.5K بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144Hz وستكون الشاشة مدعومة بشريحة خاصة لتحسين جودة العرض من النوع X7.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت نوعها LPDDR5X.

الجدير بذكره أنه سيكون هناك أكثر من نموذج واحد لهاتف Realme GT5، حيث من المتوقع أن يصل الهاتف إلى السوق الصينية بسرعة 240 وات بينما سيصل إلى الأسواق العالمية بسرعة 150 وات.

المواصفات الفنية المتوقعة لهاتف Realme GT5