هاتف Realme GT5 قادم في نهاية أغسطس بسرعة شحن صاروخية!

قررت ريلمي أن تضع حداً نهائياً للشائعات وتؤكد قدوم هاتف Realme GT5 يوم 28 أغسطس القادم احتفالاً بمرور خمسة سنوات على وجود الشركة في سوق الهواتف الذكية بالصين.
جاء ذلك التأكيد خلال بيان الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي الذي عبّر عن سعادته بالمكانة التي وصلت لها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية وكيف نجحت الشركة في اجتياز القمم واحدة تلو الأخرى حتى أصبحت واحدة من أفضل 10 شركات متخصصة في تصنيع الهواتف في أكثر من 20 دولة. وقال أن خطط الشركة متمثلة في جعل علامة ريلمي التجارية الشعار المُفضل لدى المستخدمين الشباب.
وقد أكدت ريلمي على أن هاتف Realme GT5 سيمتاز بقوة شحن صاروخية تصل إلى 240 وات، وسيحتفظ الهاتف بسعة تخزين ضخمة تصل إلى 1 تيرابايت.
أما من خلال التسريبات، فلقد علمنا أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED مسطحة بدقة 1.5K بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144Hz وستكون الشاشة مدعومة بشريحة خاصة لتحسين جودة العرض من النوع X7.
سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت نوعها LPDDR5X.
الجدير بذكره أنه سيكون هناك أكثر من نموذج واحد لهاتف Realme GT5، حيث من المتوقع أن يصل الهاتف إلى السوق الصينية بسرعة 240 وات بينما سيصل إلى الأسواق العالمية بسرعة 150 وات.
المواصفات الفنية المتوقعة لهاتف Realme GT5
- الشاشة: قياس 6.74 إنش بدقة 1.5K أبعادها 2772×1240 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 144Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1450 شمعة ومعدل تعتيم PWM 1440Hz ومعايير ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12/16/24 جيجابايت LPDDR5X + 128/256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0.
- نظام التشغيل: واجهة Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام أندرويد 13.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + وحدة إضاءة فلاش ليد.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.
- الصوت: سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos + منفذ USB-C.
- سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C.
- البطارية: النموذج الأول يحتوي على بطارية بسعة 5080 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بقوة 150 وات. النموذج الثاني يحتوي على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بقوة 240 وات.
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