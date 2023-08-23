سامسونج تقترب من الإعلان عن مستشعر ISOCELL HU1 بدقة 440 ميجابكسل!

في شهر أبريل من عام 2020 صرحت سامسونج برؤيتها طويلة المدى فيما يتعلق بصناعة كاميرا قادرة على تجاوز دقة العين البشرية.

وعلمنا منذ ذلك الحين أن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط للكشف عن كاميرا بدقة 600 ميجابكسل أو 576 ميجابكسل على وجه التحديد بحلول عام 2025.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة ستخطو خطوة كبيرة وفي غاية الأهمية إلى الأمام خلال عام 2024 حيث تفيد آخر الشائعات بأن الشركة في طريقها للإعلان عن كاميرا بدقة 400 ميجابكسل العام المقبل.

لقد مر قرابة عامان الآن منذ أن أعلنت سامسونج عن مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. وتابعت سامسونج خططها خلال العامين الماضيين من أجل رفع دقة الكاميرا، ولكنها لم تتخذ قرار نهائي للكشف عن الدقة الأعلى حتى الآن.

من الواضح أن سامسونج تعمل في صمت من أجل إحداث ثورة في عالم صناعة الكاميرات خلال العام المقبل. مع إعلان الشركة عن مستشعر بدقة 440 ميجابكسل العام الماضي، ستكون سامسونج قريبة جداً من إنتاج كاميرا قادرة على أن تتجاوز دقة العين البشرية، حيث يُقال أن دقة عيون البشر تبلغ 500 ميجابكسل تقريباً.

مصدر هذه الشائعة هو مُسرب شهير على موقع X يُدعى Tech_Reve والذي ذكر أن سامسونج تريد تسمية المستشعر القادم باسم ISOCELL HU1 ومن المقرر أن يدخل المستشعر مرحلة الإنتاج الكمّي اعتبارًا من عام 2024.

لسوء الحظ، لا نعلم حتى الآن ما هو حجم البكسل، وبالتالي لا نعلم ما هو حجم المستشعر. ولكن على الأرجح سيكون مستشعر ضخم جداً.

من الممكن أن يكون هذا المستشعر كبير جداً لدرجة قد لا يصلح استخدامه بداخل الهواتف الذكية. كانت قد أعلنت سامسونج في تصريحات سابقة أن مستشعرات الكاميرا المستقبلية بدقة 600 ميجابكسل سيتم استخدامها في السيارات.

شركة سامسونج هي واحدة من الشركات الرائدة المسؤولة عن تزويد مصانع السيارات بالكاميرات. وربما تتطلع سامسونج لزيادة دقة المستشعر من أجل عالم صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.

جميع الاحتمالات تشير إلى أن سامسونج ليست جاهزة بعد لدمج مستشعر ضخم بهذه الدقة الهائلة بداخل الهواتف الذكية. الأمر ليس مستحيلاً أيضاً، ولكنه سيستغرق وقتاً أطول قبل أن يشق طريقه إلى الهواتف.