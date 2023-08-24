تسريب مواصفات هاتف Xiaomi 13T Pro تكشف عن تفاصيل مثيرة!

أعلنت شاومي عن هاتف Redmi K60 Ultra في الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، وبحسب آخر الشائعات، من المتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى الأسواق العالمية بلقب جديد ضمن عائلة Xiaomi 13T، ومؤخراً تم تسريب مواصفات Xiaomi 13T Pro، الذي من المتوقع أن يكون النسخة العالمية من هاتف Redmi K60 Ultra.

على الرغم من أن كلا الهاتفين متشابهين إلى حد كبير في المواصفات الفنية، إلا أن هاتف Xiaomi 13T Pro يحتوي على إعداد كاميرا مختلف.

وفقاً للتسريب، يمتاز هاتف Xiaomi 13T Pro بمستشعر كاميرا رئيسي نوعه Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل يبلغ حجمه 1.28/1 بدلاً من مستشعر Sony IMX800 الذي رأيناه على هاتف Redmi K60 Ultra.

بالإضافة إلى ذلك، فسوف يتم تدشين عدسة فائقة الاتساع في الهاتف طراز Omnivision OV13B بدقة 13 ميجابكسل، وبصحبتها عدسة تقريب Omnivision OV50D بدقة 50 ميجابكسل والتي يُمكن استخدامها في التقاط الصور الشخصية والتقريب بمعدل 2x.

الصور المُسربة للهاتف توضح استمرار التعاون بين شاومي وشركة Lecia الرائدة للتقنيات البصرية، مما يعني أن العدسات ستكون مضبوطة بواسطة Lecia. أيضاً يبدو أن الجانب الخلفي يمتاز بمادة خام تشبه الجلد باللون الأزرق، وسيكون هناك اللون الأسود أيضاً خيار لون إضافي.

المواصفات الفنية المتوقعة لهاتف Xiaomi 13T Pro

الشاشة: قياس 6.67 إنش بدقة 1.5K أبعادها 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 144Hz ومعدل تعتيم PWM 2880Hz ومرئيات +HDR10 و Dolby Vision.

قياس 6.67 إنش بدقة 1.5K أبعادها 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 144Hz ومعدل تعتيم PWM 2880Hz ومرئيات +HDR10 و Dolby Vision. المعالج: +Dimensity 9200

+Dimensity 9200 الرامات والتخزين: 12/16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5X بسرعة 8533 ميجابت على الثانية وتخزين 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت طراز UFS 4.0.

12/16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5X بسرعة 8533 ميجابت على الثانية وتخزين 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت طراز UFS 4.0. شريحة الخط: ثنائي الشريحة.

ثنائي الشريحة. نظام التشغيل: واجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

واجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13. الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة فلاش ليد + عدسة فائقة الاتساع Omnivision OV13B بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة تيليفوتو للصور الشخصية طراز Omnivision OV50D بدقة 50 ميجابكسل.

مستشعر رئيسي Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة فلاش ليد + عدسة فائقة الاتساع Omnivision OV13B بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة تيليفوتو للصور الشخصية طراز Omnivision OV50D بدقة 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: مستشعر Sony IMX596 بدقة 20 ميجابكسل.

مستشعر Sony IMX596 بدقة 20 ميجابكسل. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة + مكبر الأشعة تحت الحمراء IR.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة + مكبر الأشعة تحت الحمراء IR. الصوت: USB-C + مكبرات صوت مزدوجة + تقنية Dolby Atmos + تقنية Hi-Ris audio.

USB-C + مكبرات صوت مزدوجة + تقنية Dolby Atmos + تقنية Hi-Ris audio. مقاومة الماء والغبار: تصنيف IP68.

تصنيف IP68. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC.

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC. البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة + دعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 وات.

على الرغم من أن شاومي لم تصرّح بالجدول الزمني المحدد لتاريخ الإعلان عن الهاتف، إلا أننا نتوقع أن يتم الكشف عن Xiaomi 13T Pro يوم 1 سبتمبر القادم.