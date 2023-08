قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إنّ متحور كورونا الجديد المنتشر في عدة دول لم يصل ليبيا،وأنهّ في حالة دخوله سيعلن المركز ذلك.

وأضاف السائح أنّ المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة جدا منذ شهور، مؤكدا توفير جميع المشغلات المخبرية الكافية على مستوى البلاد، حسب مانشرته منصة «حكومتنا» التابعة لرئاسة الوزراء.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت مصر تسجيل أولى حالتي إصابة بفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون «EG-5.2»، مؤكدة أنّه لا توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية لمواجهة المتحور.

وأضافت مصر أنّ التوصيات لا تزال هي التطعيم بالجرعات المعززة، خصوصا الفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

The post «السايح»: متحور كورونا الجديد لم يدخل ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا