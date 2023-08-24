ما هي فئة المستخدمين المستهدفة من تابلت جالكسي Tab S9 FE المرتقب!

تستعد سامسونج ولأول مرة إطلاق طُرز جديد من عائلة Fan Edition ضمن تشكيلة جالكسي Tab S9، وليس ذلك فحسب، بل من المتوقع أن يكون هناك جهازين قيد التطوير وهما جالكسي Tab S9 FE وجالكسي Tab S9 FE Plus.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الحواسيب اللوحية الجديدة خلال وقت قريب، والتي من المُفترض أنها ستأتي بأسعار مُخفّضة. ومع ذلك، يبدو أن أسعار الأجهزة اللوحية الجديدة لن تكون في متناول الجميع – على الأقل هذا ما يدّعيه Roland Quandt على موقع X مؤخراً.

للأسف الأسعار التي لدينا مُصنفة بعملة الروبية الهندية. لذا، ستحتاج لتحويلها إلى الدولار الأمريكي أو الريال أو الدرهم أو الجنيه لمعرفة سعرها التقريبي في منطقتك.

يقول Quandt في منشوره الأخير أن سامسونج قررت تسعير نموذج 6+128 جيجابايت بقيمة 63000 روبية هندية، وهذا بالنسبة لنموذج جالكسي Tab S9 FE الذي يدعم اتصال الواي فاي. هذا السعر يعادل 760$ دولار أمريكي تقريباً. وهو سعر مبالغ في أمره جداً بما أننا نتحدث عن نموذج Fan Edition الذي من المفترض أن يكون ميسور التكلفة.

للتذكير، تبلغ تكلفة نموذج جالكسي Tab S9 الرائد 73000 روبية هندية، أي ما يعادل 880$ دولار أمريكي تقريباً. لذا، إذا كانت معلومات Roland صحيحة، فمن الذي سيفكر في شراء نموذج FE بمواصفات أقل في حين أن التكلفة السعرية بينه وبين النموذج الرائد قريبة للغاية. تضحية بقيمة 120$ وتحصل على النموذج الأساسي بالسلسلة الرائدة.

في الواقع، لسنا واثقين من هذه المعلومات على الرغم من أن موقع MyMasterPrice أكد صحتها في تقرير جديد، ونقلت عنه العديد من المصادر نفس الخبر بالضبط. بل وأضاف أن نموذج 5G من نفس الجهاز سيأتي بقيمة 65000 روبية، أي ما يعادل 785$ دولار تقريباً.

إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإن سلسلة FE ستكون مخيبة للآمال. بمعنى آخر، ستكون عملية شراء أي من أجهزة جالكسي Tab S9 بمثابة صفقة أفضل من حيث القيمة مقابل السعر.

من المتوقع أن تواجه سامسونج صعوبة شديدة في تحريك أجهزتها اللوحية الجديدة من على أرفف المتاجر – هذا إذا افترضنا أن الأسعار المُسربة هي الأسعار النهائية.