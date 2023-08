الدنمارك تعلن عن مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم

أعلنت الدنمارك، الجمعة، تقديمها مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم «بشكل علني»، جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد.

وقال هاميلغارد إنّ الحكومة «ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة».

وأوضح هاميلغارد أنّ حرق الكتب الدينية علنا يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، موضحا أنّ تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أدانت حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا في الدنمارك، محملة السلطات هناك المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.

