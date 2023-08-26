ايفون 15 – كابل الشحن سيأتي بنفس لون الهاتف!

تحاول ابل سنوياً منح الطُرز الجديدة من الايفون أي تحديثات ممكنة حتى وإن كانت طفيفة للغاية لتبرير فكرة الترقية لدى المستخدمين. آخر هذه المحاولات ستكون متمثلة في كابلات USB-C المُضفرة التي تمتاز بألوان متطابقة مع نفس لون الايفون المُباع برفقته.

قال Majin Bu على موقع X من خلال منشوره الأخير قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنه تحصل على هذه المعلومة من خلال بعض المواقع الآسيوية. وسريعاً ما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومة، ناهيك عن مواقع أخبار ابل المتخصصة مثل AppleInsisder و Macrumors وغيرهم الكثير يتداولون نفش الشائعة.

ولقد تم التأكيد على صحة هذه المعلومة بواسطة شخص يُدعى Kosutami – صيني الجنسية – الذي ذكر لبعض مواقع التقنية أنه تم التأكد من وجود كابلات USB-C مُضفرة متطابقة الألوان مع كل من ايفون 15 وايفون 15 بلس.

لسنا متأكدين مما إذا كانت طرازات “برو” أو “برو ماكس” ستأتي بنفس فكرة الكابلات المُضفرة متطابقة الألوان أم لا، ولكن شيء وحيد نحن على يقين منه هو أن الطراز الأسود لن يأتي بكابل USB-C أسود اللون، وإنما سيأتي مُرفق مع كابل بلاستيكي أبيض لامع من كلا الطرفين.

الجدير بالذكر أن كابلات USB-C المضفرة تحتوي على أنابيب لتخفيف الضغط، على عكس كابل الشحن المغناطيسي الخاص بساعة ابل وتش وماج سيف MagSafe.

ولقد ذكر المصدر أن الكابلات ستأتي بعدة خيارات مختلفة من الألوان بما في ذلك الأبيض والأسود والأصفر والبرتقالي والأرجواني. ويبدو أن اللون البرتقالي سيكون أقرب إلى اللون الوردي أكثر من اللون الأصفر.

لذا، من المفترض أن يأتي هاتف ايفون 15 مع كابل شاحن مُرفق يتطابق مع نفس لونه. للأسف لا نعلم ما هي خيارات الألوان التي ستأتي بها هواتف ايفون 15 حتى الآن. ولكن في فبراير الماضي، أفادت شائعة أنه من المتوقع وصول ايفون 15 باللون الأزرق والوردي. ولكن بقية الألوان الأخرى لا تزال لغزاً بالنسبة لنا.

حتى هذه اللحظة، تأتي هواتف ابل بكابل شحن باللون الأبيض – مثلها مثل سامسونج وشاومي وغيرها من الشركات الأخرى – ويمتاز هذا الكابل بغطاء مطاطي أيضاً، بغض النظر عن لون هاتف ايفون المصاحب للكابل.

تدريجياً، انتقلت ابل إلى الكابلات المُضفرة على جميع أجهزتها، بما في ذلك أجهزة ماك بوك برو وماك بوك آير المتوافقة مع MagSafe والمزودة بكامل متطابق مع نفس لون الجهاز.

لذا، فإن فكرة وصول ايفون 15 مع كابلات شحن متطابقة في اللون تبدو منطقية بعد الانتقال إلى معيار USB-C. نتوقع أن يحدث الشيء نفسه أيضاً على طرازات برو من ايفون 15.