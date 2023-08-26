تسريب ضخم لهاتف جالكسي إس 24 ألترا يكشف مواصفات الهاتف الرئيسية!

من المتوقع وصول هاتف جالكسي S24 ألترا خلال الربع الأول من العام المقبل، بجانب أشقائه الأرخص ثمناً. لا يزال أمامنا فترة زمنية طويلة إلى أن يحين موعد الإعلان عن هذه السلسلة، ولكن التسريبات والشائعات المتعلقة بهاتف جالكسي S24 ألترا تستمر في الظهور كل يوم.

آخر التسريبات التي تمكنا من رصدها مؤخراً تشير إلى مواصفات الكاميرا والبطارية والمعالج للهاتف. وهذا المعلومات تأتي من مُسرب موثوق على موقع تويتر.

مصدر هذا التسريب هو Yogesh Brar وهو مصدر موثوق جداً. ومع ذلك، من المستحسن أن نتعامل مع أي تسريبات بقليل من الحذر.

على كل حال، يدّعي المُسرب أن الهاتف سيتم شحنه بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400. هذا يعني أنه سيكون هناك نموذجين من سلسلة جالكسي S24.

بالتأكيد ستحصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على نموذج سناب دراجون، بينما ستحصل أوروبا وبقية دول آسيا وإفريقيا على نموذج إكسينوس.

يبدو أن سامسونج اتخذت قرارها بإعادة استخدام شرائحها الخاصة مرة أخرى على سلسلة جالكسي S24 بعد أن توقفت عن استخدامها خلال العام الحالي. قد لا يعجب هذا القرار المخلصين للعلامة التجارية، ولكن دعونا نأمل أن يأتي معالج إكسينوس الجديد على قدر المنافسة مع نظيره من كوالكم.

يقول المُسرب أيضاً أن هاتف جالكسي S24 ألترا سيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة. هذه هي نفس السعة على جميع طرازات “ألترا” من سلسلة جالكسي على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك من الممكن أن تنجح سامسونج في تحسين عمر البطارية قليلاً بفضل شريحة المعالجة الأحدث والأكثر كفاءة. سيدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 45 وات وسيدعم الشحن اللاسلكي أيضاً. على الرغم من أن المُسرب لم يعترف بسرعة الشحن اللاسلكي، ولكننا نتوقع 15 وات في أفضل الأحوال.

أربعة كاميرات خلفية على ظهر جالكسي إس 24 ألترا

من المتوقع أن يشتمل الهاتف على أربعة كاميرات خلفية. تشتمل هذه على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. سيكون هناك كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي أخرى بدقة 10 ميجابكسل.

بالتأكيد الهدف من كاميرا التيليفوتوغرافي الثانية هي أن تعمل بمثابة عدسة منظار، تماماً مثلما رأينا على طُرز “ألترا” السابقة. أيضاً سيكون هناك كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.