تسريبات أوبو فايند إن 3 فليب – الكشف عن مواصفات وتصميم وموعد وصول الهاتف!

من المتوقع أن يكون هاتف أوبو فايند إن 3 فليب – Oppo Find N3 Flip هو الهاتف القابل للطي القادم لشركة أوبو. ولدينا اليوم تسريب يلقي الضوء على تصميم وبعض المواصفات الهاتف الرئيسية، فضلاً عن الجدول الزمني المتوقع لموعد وصول الهاتف.

مصدر هذا التسريب هو Yogish Brar، مُسرب أخبار شهير على موقع X. وعلى الرغم من سجله الحافل بالإنجازات والمعلومات الدقيقة، ولكن من الأفضل أن نتعامل مع مثل هذه التسريبات ببعض الحذر.

إذا تم تصديق Brar، فلدينا صورة لمخطط تصميم هاتف أوبو فايند إن 3 فليب والتي يمكنكم رؤيتها بالأعلى. على الرغم من أنها ليست صورة حية للهاتف، ولكنها تحمل في طياتها العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام.

من الواضح أن أوبو سوف تلتزم بشاشة العرض الثانوية الرأسية على ظهر الهاتف، دون تغيير موضعها. ولكن سيشتمل الهاتف هذه المرة ثلاث كاميرات خلفية. وبسبب وجود شعار Hasselblad، فمن المتوقع أن تكون عدسات الكاميرا مضبوطة بواسطة الشركة السويدية.

جميع الأزرار المادية موجودة على الجانب الأيمن، وشعار Oppo يظهر بوضوح في الجزء السفلي من الجانب الخلفي. ويبدو أن هناك إنحناء بسيط في الحواف الجانبية حول الشاشة.

أما فيما يتعلق بمواصفات الهاتف، يزعم التسريب إلى وجود شاشة قابلة للطي قياس 6.8 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO بمعدل تحديث 120Hz، بينما يبلغ قطر الشاشة الثانوية على ظهر الهاتف 3 إنش.

الغريب في الأمر أن التسريب ذكر وصول الهاتف بنظام أندرويد 13، على الرغم من أنه من المتوقع أن تطرح الشركة الصينية واجهة ColorOS 14 مع نظام أندرويد 14.

لدينا أيضاً كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل.

في هذه المرحلة، لا نعلم ما هي سعة البطارية، ولكن يُقال أنها ستوفر الدعم للشحن السلكي السريع بقوة 67 وات. على الأرجح، هاتف أوبو فايند إن 3 فليب لن يدعم الشحن اللاسلكي.

يدّعي Brar وصول الهاتف في وقت ما خلال شهر أغسطس الجاري. ولكن بالتأكيد سيتم إطلاق الهاتف أولاً في الصين، يم يتبعه إطلاق عالمي في الشهور التالية.