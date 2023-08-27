بعد الانتقال إلى USB-C – هذه هي سرعة نقل البيانات على ايفون 15

ستأتي جميع طُرز سلسلة ايفون 15 بمنفذ USB-C لأول مرة – جزيل الشكر للاتحاد الأوروبي. ولكن لا تتحمس كثيراً إذا كنت تخطط لشراء أيًا من طرازات ايفون 15 الأرخص ثمناً، حيث تفيد شائعة أخيرة بأن كل من ايفون 15 وايفون 15 بلس لن يحصلا على أي سرعات إضافية في نقل البيانات، بل ستستمر في الاعتماد على سرعة الشحن القياسية.

لقد كنا نعتقد أن الانتقال من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C سيجلب معه العديد من الفوائد لهواتف ايفون. وفي حين أن هذه هي الحقيقة بالفعل، إلا أن هناك خبر يثير الاستياء بشأن هواتف ايفون 15 الأساسية.

تفيد شائعة أخيرة بأن كل من ايفون 15 وايفون 15 بلس سيدعمان معيار USB-2.0، والذي تقتصر سرعته في نقل البيانات على معدل 480 ميجابايت في الثانية، إنها نفس السرعة القياسية لمنفذ Lightning – إنه فرق كبير جداً بينه وبين معايير السرعة الهائلة لمنفذ USB-C. ولكن في هذه الحياة، لا يمكنك الحصول على كل شيء قبل أن تدفع المزيد من المال.

أما إذا حالفك الحظ وتمكنت من اقتناء أيًا من طُرز ايفون 15 برو، فسوف تستمتع بمنفذ USB-C الداعم معيار USB 3.2 على الأقل والذي تصل أدنى معدلات سرعته إلى 5 جيجابايت في الثانية. على الأقل هذا ما أفادنا به المحلل الشهير لأخبار شركة ابل Ming-Chi Kuo، على الرغم أن بعض المصادر أشارت إلى سرعة تتراوح من 20 إلى 40 جيجابايت.

فقط للتذكير، تتمتع أجهزة ايباد برو من ابل بمعايير سرعة رهيبة تعتمد على بروتوكول Thunderbolt والذي تصل سرعته إلى 40 جيجابايت في الثانية. أما بالنسبة لأجهزة الايباد الأساسية فإنها مقتصرة على معيار USB 2.0 بسرعة 480 ميجابايت في الثانية أيضاً.

لذا، وكالعادة، هذه هي طريقة ابل في تمييز الطُرز الرائدة عن الطُرز الأساسية لمنتجاتها الرئيسية، بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

بهذا الشكل، وفي حال كانت هذه الشائعة صحيحة، فمن المتوقع أن توفر هواتف ايفون 15 برو سرعة نقل أسرع بكثير مقارنة بسرعة طُرز “برو” – ستكون ميزة رائعة لنقل الملفات الضخمة والوسائط (الموسيقى والفيديوهات عالية الجودة) بمرونة وراحة أكبر.

الخبر السار هو أن جميع طُرز ايفون 15 ستأتي مع كابل USB-C مُرفق في علبة الشراء (شكراً ابل) وسيكون الكابل أطول بنسبة 50% من كابل Lightning. ومن المُرجح أن تأتي الكابلات بنفس لون الهاتف بالضبط.