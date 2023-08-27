مقطع فيديو 18 دقيقة يستعرض هاتف Xiaomi 13T من جميع الجوانب

مؤخراً تم تسريب بعض العروض الحقيقية لهاتف Xiaomi 13T Pro والذي من المتوقع إطلاقه خلال وقت قريب جداً. ولكن بالأمس، وجدنا إحدى القنوات الإسبانية على موقع يوتيوب تستعرض جميع تفاصيل شقيقه الأصغر، Xiaomi 13T، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بجانب شقيقه الأغلى ثمناً.

يمكنكم التحقق من مقطع الفيديو بالكامل من خلال هذا الرابط. استعرض صانع المحتوى تصميم الهاتف ومواصفاته الرئيسية، فضلاً عن السوفتوير وواجهة المستخدم. لا نعلم مما إذا كان قد حصل على التصريح المناسب من شاومي للكشف عن هذه التفاصيل أم أنه قرر المجازفة لكسب أكبر عدد ممكن من الزيارات لقناته الخاصة.

على كل حال، لا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر على جميع التفاصيل التي شاركنا إياها والجوانب المختلفة التي تحدث عنها بشكل دقيق.

كبداية، سيأتي هاتف Xiaomi 13T بشاشة AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 144Hz ومعدل أخذ العينات باللمس 480Hz والتي ستقدم معدلات تعتيم تصل إلى PWM 2880Hz وستصل ذروة السطوع إلى معدل 2600 شمعة.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 8200 SoC من شركة ميديا تيك، مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت LPDDR5 وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت UFS 3.1. من المتوقع أن يكون هذا هو النموذج المستهدف بيعه في الأسواق الدولية.

بطارية ضخمة وسرعة شحن 67 وات

على مدار السنوات الماضية تستخدم شاومي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وبالتأكيد Xiaomi 13T ليس استثناءً. سيتم شحن الهاتف بواجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13. وستكون البطارية داعمة للشحن السلكي بقوة 67 وات.

أما فيما يتعلق بإمكانات التصوير، فلقد استخدمت شاومي مستشعر Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع كاميرا فائقة الاتساع OmniVision OV13B10 بدقة 13 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو OmniVision OV50D بدقة 50 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على مكبرات صوتية ستريو مزدوجة مع تقنية Dolby Atmos وسيكون داعماً لاتصال بلوتوث 5.3 ولقد حصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. سيتوفر الهاتف باللونين الأخضر والأسود، ومن المقرر أن يتم الكشف عنه وإطلاقه عالمياً يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.