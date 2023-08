مسلمو هولندا يحتجون في شوارع لاهاي على استهداف القرآن الكريم

شهدت مدينة لاهاي الهولندية احتجاجات شارك فيها عدد كبير من المسلمين، للتنديد بالاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الدنمارك والسويد.

وقالت وكالة «الأناضول» التركية إنّ منظمات إسلامية مختلفة نظمت السبت مظاهرة انطلقت من ميدان ماليفيلد في لاهاي، وامتدت إلى السفارتين الدنماركية والسويدية.

وأشارت الوكالة التركية إلى أنّ المتظاهرين حملوا لافتات تؤكد أهمية القرآن الكريم لدى المسلمين، مرددين هتافات مناهضة للدول التي تسمح باستهدافه.

وذكرت الوكالة أنّ المشاركين في المظاهرة قرأوا آيات من القرآن الكريم ورفعوا التكبيرات والصلوات ردًا على محاولات استهداف وحرق كتابهم المقدس.

وفي كلمة باسم المتظاهرين أمام السفارة السويدية، قال أحد المتظاهرين سردار إشيق، إنّ الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك وهولندا تؤذي المسلمين.

وانتقد إشيق في كلمته، عمدة لاهاي جان فان زانين، الذي يسمح بتنفيذ الاعتداءات على القرآن في المدينة بطريقة عنصرية تحت حراسة قوات الشرطة.

يشار إلى أنّه تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف بحرقه من قبل أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.

وأثارت هذه الأعمال ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي هذه الدول في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

