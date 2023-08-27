مشروبات تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي

السويد – وفقا لعلماء معهد كارولينسكا السويدي، تساعد المشروبات المحتوية على سعرات حرارية قليلة وعلى الكافيين (شاي، قهوة من دون حليب) على تخفيض كمية الدهون في جسم الإنسان.

وتشير مجلة BMJ Medicine، إلى أن العلماء اتضح لهم من خلال دراسة بيانات وراثية لحوالي 10000 شخص، أن مستوى الكافيين في الدم يؤثر في عملية تراكم الدهون في الجسم.

ويقول العلماء: “يعاني بعض الأشخاص من طفرات في جينات CYP1A2 وAHR لذلك تجري عملية شطر الكافيين لديهم ببطء، ما يسمح ببقائه في دمهم فترة أطول. وارتفاع مستوى الكافيين في بلازما الدم مرتبط به انخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون الكلية في الجسم وكذلك خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري”.

ويؤكد الباحثون أن الاختبارات القصيرة المدى، أظهرت أن تناول الكافيين يؤدي إلى تخفيض الوزن و كتلة الدهون. ويعتقدون أن الكافيين يزيد من توليد الحرارة وأكسدة الدهون (تحويل الدهون إلى طاقة) في الجسم، ما يسرع عملية التمثيل الغذائي. ولكن تبقى الآثار البعيدة لتناول المشروبات المحتوية على الكافيين غير معروفة.

المصدر: gazeta.ru