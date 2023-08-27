سامسونج تنشر صفحة الدعم لهاتف جالكسي S23 FE مما يشير إلى إطلاق وشيك!

لم نكن نتوقع أن يأتي هاتف سامسونج جالكسي S23 FE بهذه السرعة. ولكن بناءً على وتيرة التسريبات المتسارعة خلال الفترة الماضية، وقيام سامسونج بتوثيق صفحة دعم رسمية للهاتف على موقعها الرسمي، فهي جميعها مؤشرات تنذر بإطلاق وشيك جداً.

يُقال أن هاتف جالكسي S23 FE سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية في وقت ما خلال شهر سبتمبر. لا نتملك تأكيد على الموعد والتاريخ المتوقع للكشف عن الهاتف، ولكن قد نحصل على هذه المعلومة خلال الأيام لقادمة.

هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد قدوم الهاتف خلال وقت قريب جداً، بصرف النظر عن كمية التسريبات المتراكمة، فلقد تم توثيق الهاتف بعدد كبير من الشهادات التنظيمية المطلوبة من أجل منح الشركة الصلاحيات اللازمة للإطلاق في الأسواق المختلفة.

ومؤخراً، نشرت سامسونج صفحة الدعم الرسمي “Official Support” لهاتف جالكسي S23 FE على موقع الرسمي في كازاخستان. وكالعادة، هذه الصفحة لا تحمل في طياتها أي معلومات أو تفاصيل مثيرة للاهتمام باستثناء رقم طراز الهاتف.

بطبيعة الحال، سيتم تحديث هذه الصفحة بجميع المعلومات اللازمة حول الهاتف بمجرد أن تُعلن سامسونج عن الهاتف بشكل رسمي. ولقد حصل الهاتف على العديد من الشهادات في عدد كبير من البلدان، بما في ذلك الهند والصين وكندا والولايات المتحدة.

ما هي مواصفات جالكسي S23 FE ؟

لا ينبغي أن نكون متحمسين جداً للهاتف، إذ يُقال أن هناك نموذج من الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC وسيتم إطلاقه في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، بينما سيتم إطلاقه بمعالج Exynos 2200 في باقي المناطق الأخرى.

للأسف الشديد، على الرغم من قوة كلا الشريحتين، وإدراجهما ضمن الفئة الرائدة، إلا إنهما ليست الخيارات الأفضل في الوقت الحالي. ولم تحظى أيًا منهما على سمعة جيدة عندما تم استخدامهما على سلسلة جالكسي S22.

كلتا الشريحتين من تصنيع شركة سامسونج، وكلتاهما معيبان بدرجات الحرارة المرتفعة وعدم إدارة الطاقة بفعالية. ومع ذلك، فهي لا تزال شرائح قوية جداً بالنظر إلى أننا نتحدث عن هاتف متوسط المدى.

فقط كنا نتمنى أن يتم إطلاق الهاتف بمعالج Snaodragon 8+ Gen 1 على الأقل. ولكن يبدو أن سامسونج تريد استغلال الفرصة وتتخلص من المخزون الضخم لشرائحها القديمة بطريقة ذكية.