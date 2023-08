هاتف Nothing Phone 1 يتلقى تحديث Nothing OS 2.0 خلال أيام

لم يعد لقب نوثينج “Nothing” اسم غريب على عالم التقنية بعد أن استطاعت الشركة الصينية ترسيخ وجودها في عالم الهواتف الذكية والإعلان عن هاتفين من أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على الإطلاق. إنها حقاً هواتف رائعة رغم عدم انتمائها إلى الفئة الرائدة.

ولكن عند النظر إلى الجانب الإيجابي منها، فسوف نلاحظ أن شركة نوثينج تمكنت من كسب اهتمام ملايين المستخدمين وإسعادهم بالتصميم الفريد والمبتكر والمواصفات الفنية المناسبة والسوفتوير سريع الاستجابة.

فإذا كنت تمتلك هاتف Nothing Phone 1، فلدينا أخبار طيبة من أجلك، وهو أن التحديث الجديد قادم إليك في الطريق خلال وقت قريب جداً.

لقد أعلنت العلامة التجارية عن هاتف Nothing Phone 2 جنباً إلى جنب مع تحديث Nothing OS 2.0 خلال الشهر الماضي، والذي يعد بمثابة ترقية مذهلة على السوفتوير الأساسي. على الرغم من أننا لا نعلم ما هي سياسة الشركة في المستقبل تجاه الدعم البرمجي لهواتفها الذكية، إلا أنها أكدت على أن تحديث Nothing OS 2.0 سيشق طريقه إلى هاتف Nothing Phone 1.

ولقد خرجت الشركة على حسابها الرسمي على موقع X (تويتر سابقاً) للتأكيد على موعد وصول التحديث الجديد لهاتف العام الماضي، وصرّحت بأنه لم يتأخر أكثر من أسبوع واحد من الآن، مما يعني أن الأمر أصبح مُجرد مسألة وقت قبل أن يصل التحديث الجديد لهاتف وسيتعين عليك انتظاره في أي لحظة.

للأسف لم تذكر الشركة تاريخ محدد لموعد طرح التحديث لهاتف Nothing Phone 1، ومع ذلك، نحن نتوقع أن يكون خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير.

هناك العديد من المميزات الجديدة في تحديث Nothing OS 2.0، ولكن لا شيء جديد يثير الدهشة – إنها فقط مجموعة الأيقونات أحادية اللون للتطبيقات، وأدوات الويدجت الجديدة والمزيد من تخصيصات شاشة القفل، والقدرة على قفل التطبيقات الفردية بكلمة مرور أو بالمقاييس الحيوية، ودعم إمكانية استنساخ التطبيقات لاستخدام أكثر من نسخة واحدة من نفس التطبيق على الهاتف – الميزة التي تعد من أهم الميزات لأصحاب الحسابات المتعددة.

لذلك، إذا كنت تعتقد أن هاتف Nothing Phone 1 عفا عليه الزمن، فأنت مُخطئ تماماً، لأن مجموعة الميزات الجديدة في التحديث التالي ستبعث روح الحياة من جديد في صدر الهاتف.

الجدير بذكره في نهاية هذا التقرير هو أن تحديث Nothing OS 2.0 يستند إلى نواة نظام أندرويد 13، وقد يستغرق وصول أندرويد 14 إلى الهاتف فترة زمنية أطول لا تقل عن عدة أشهر.