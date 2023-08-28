هاتف سامسونج جالكسي S24 بلس يسجل نتائج مذهلة على منصة GeekBench

بعد الإطلاق الناجح لسلسلة هواتف الجيل الخامس القابلة للطي والجيل الجديد من الحواسيب اللوحية والساعات الذكية خلال مؤتمر Galaxy Unpacked في يوليو الماضي، تستعد سامسونج الآن لتجهيز سلسلة هواتفها الرائدة التالية، جالكسي S24.

لقد تعرضت هذه السلسلة إلى عدد كبير من التسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وهناك شائعات تزعم بأن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط من أجل العودة مرة أخرى إلى شرائح المعالجة Exynos الخاصة به.

إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فهذا يعني أنه سيكون هناك نموذجين مختلفين من هواتف سلسلة جالكسي S24. النموذج الأول من هواتف السلسلة سيعمل بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 SoC. بينما النموذج الثاني من السلسلة سيحتوي على معالج Exynos 2400 SoC.

بالتأكيد سيتم إطلاق متغيرات سنابدراجون في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بينما ستحصل أوروبا وبقية دول آسيا ومنطقة الوطن العربي على متغير إكسينوس.

ومؤخراً تم رصد المتغير الأمريكي من هاتف جالكسي S24 بلس على منصة GeekBench وقد كشفت قائمة الهاتف عن وجود معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل بتردد سرعته 3.30 جيجاهرتز كحد أقصى بينما يدعم سرعة أساسية بمعدل 2.70 جيجاهرتز.

كما هو متوقع بالضبط، يشتمل الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام وسيتم شحنه بنظام أندرويد 14. لقد استطاع هذا النموذج تحقيق 2223 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية. هذا هو أول هاتف أندرويد يكسر حاجز 2000 نقطة في الاختبار أحادي النواة على منصة GeekBench. بينما تمكن نفس الهاتف من تسجيل 6661 نقطة في الاختبار المستند على أداء تعدد النوى.

هذا هو كل شيء حتى الآن. على الرغم من أن هذه النتائج تبدو رائعة بكل تأكيد، ولكن للأسف هي لن تكون من نصيب المعجبين في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأن جميع التسريبات تؤكد نية سامسونج للعودة مرة أخرى إلى معالجات Exynos الخاصة بها.

هذا يعني أن متغير كوالكم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، بينما ستحصل بقية المناطق الأخرى على متغير Exynos 2400 الذي يحتوي على 10 نواة معالجة مركزية.

إذا كان هذا صحيحاً، فلا يتبقى سوى أن نرى كيف تمكنت سامسونج من إصلاح مشاكل شرائح المعالجة الخاصة بها، وإلى أي مدى باتت قريبة من معالجات كوالكم على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة.