ايفون 15 – هذه هي جميع الألوان الجديدة!

إذا كنت متحمس لشراء هاتف ايفون 15، فمن المؤكد أنك ما زلت متردد وتحاول تحديد اللون الأفضل بالنسبة لك. حسناً، بحسب الشائعات، فلقد تم تسريب جميع خيارات الألوان لهاتف ايفون 15، وتم تخيل هذه الألوان على هيئة مجموعة من العروض الغير حقيقية.

ألوان ايفون 15 المتوقعة

يمكنك ببساطة معرفة هذه الألوان من خلال الصورة المُرفقة بالأعلى. الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الشرح. هذا هو الشكل النهائي للألوان التي من المُرجح أن يأتي عليها الهاتف القادم.

ولكن بعض الأشياء التي يجب وضعها بعين الاعتبار، أنه من الممكن ألا تكون هذه الألوان دقيقة بنسبة 100%، ولكنها ستبدو قريبة إلى حد كبير من الألوان النهائية.

سيكون لديك 6 ألوان للاختيار من بينها – الأسود والأصفر والأزرق والوردي والأحمر والأخضر. ومع ذلك، ستأتي هذه الألوان بمسميات مختلفة تماماً.

المثير للدهشة أن هاتف ايفون 15 يظهر أمامنا بالجزيرة الديناميكية، وهو ما يعكس صحة الشائعات المتداولة حول الهاتف على مدار الشهور الماضية.

يبدو أن الهاتف سيأتي بالفعل بالجزيرة الديناميكية، ولن تعد ميزة حصرية لهواتف “برو”. لقد كانت خطوة ذكية من ابل للتخلي عن فتحة النوتش واستبدالها بفتحة على شكل كبسولة الدواء التي تسمح بالتفاعل مع العديد من عناصر وأدوات الهاتف بطريقة ملائمة.

هذا يعني أنه لم يعد هناك أحد أفضل من الآخر. ولكن بما أن طرازات “برو” هي درة تاج شركة ابل، فمن المؤكد أن تمتاز هذه الهواتف ببعض الميزات الحصرية التي لن نراها على الطُرز الأساسية الأرخص ثمناً.

نعم، في حين أن جميع هواتف السلسلة ستأتي بمنفذ USB-C، ولكن ستظل سرعة نقل البيانات على الهواتف الأساسية كما هي نظراً لاستمرارها في دعم معيار USB 2.0 فقط، مما يعني أن سرعة نقل البيانات لن تختلف عن سرعة نقل البيانات التي كانت على منفذ Lightning، والتي تبلغ 480 ميجابايت في الثانية.

أما ثنائي “برو” فسوف تدعم معيار USB 3.2 بمعدل نقل بيانات يتراوح من 20 جيجابايت وحتى 40 جيجابايت. ويُقال أن شركة ابل سوف توفر كابلات Thunderbolt مُخصصة لهذه الهواتف، والتي يُمكن ترقيها بشكل منفصل.

بالنظر إلى الجانب الإيجابي، لا تزال هواتف ايفون 15 الأرخص ثمناً بمثابة ترقية مربحة في جميع الأحوال، خاصة إذا كنت تبحث عن عمر البطارية الأول.

ولكن ميزات مثيرة للدهشة مثل إطارات التيتانيوم أو زر الإجراء القابل للتخصيص Action Button أو سرعة الشحن الأعلى أو الجيل الجديد من معالج Apple A Bionic ستكون من نصيب طُرز “برو” فقط. إنها استراتيجية ابل لتمييز الطُرز الرائدة عن الطرز الأساسية وتبرير فرق السعر.

ستأتي سلسلة ايفون 15 يوم 12 سبتمبر القادم، وأعتقد أننا جميعاً متحمسين بالقدر الكافِ لرؤية ما ابل بصدد الكشف عنه خلال هذا اليوم.