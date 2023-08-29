هاتف OnePlus 12 قادم بمواصفات ثورية لهز عرش هواتف الأندرويد!

هاتف OnePlus 11 كان هاتف أكثر من رائع، والذي لا يزال يتم بيعه بشكل جيد جداً. إنه يفتقر لبعض المميزات الرئيسية – كالشحن اللاسلكي وتصنيف IP لمقاومة الماء والغبار – ولكنه أرخص سعراً من أي هاتف رائد آخر، ومع ذلك هو يمتاز بمجموعة ممتازة من المواصفات في جميع الجوانب الأخرى.

لذلك، ستحاول الشركة أن تعزز تواجدها في الأسواق العالمية بالرائد التالي، ولكن يبدو أنها لديها النية على اللعب بجميع أوراقها لالتهام حصة أكبر من هذا السوق.

بحسب آخر التسريبات، يُقال أن هاتف OnePlus 12 سيأتي بمواصفات ثورية ووحشية لهز عرش هواتف الأندرويد الرائدة لدى الشركات المنافسة.

نحن نتحدث هنا عن معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت وبطارية بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة وماسح ضوئي للبصمة بالموجات الفوق صوتية وكاميرا مقربة 3x.

ومع ذلك، لا يجب أن نكون متحمسين للغاية، حيث من المتوقع أن يظل نموذج 24 جيجابايت حصرياً للسوق الصينية. وفي كلتا الحالتين، لا تزال سعة 16 جيجابايت من الرامات أكثر من كافية للتعامل مع جميع المهام والألعاب المتطورة على نظام أندرويد.

لذلك، ينبغي أن ننتقل إلى الجزء الأكثر أهمية، وهو الحديث عن سعة البطارية وسرعة الشحن. إذا كانت الشائعات صحيحة، فإن سعة 5400 مللي أمبير ستكون ضربة قاضية لجميع الشركات المنافسة، إذ لا تزال الهواتف الرائدة متمسكة بالسعة القياسية التي تبلغ 5000 مللي أمبير.

وبالتالي، 400 مللي أمبير إضافية ستساعد على تشغيل الهاتف لفترة زمنية أطول قبل أن يحتاج إلى الشحن مرة ثانية، ناهيك عن حقيقة الكفاءة الأعلى لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في توفير استهلاك الطاقة.

هذه البطارية ستكون داعمة للشحن السلكي السريع بقوة 100 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات. وسيتم تصنيع الهيكل الخارجي باستخدام المعدن والزجاج.

سيشتمل الهاتف على غرفة تبريد بالبخار أكبر، ومحرك X فائق الحجم لتحسين تجربة الاهتزاز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها OnePlus ماسح ضوئي Ultrasonic بدلاً من Optical. قد يكون الماسح الضوئي للبصمات هو نفس المُستخدم في هاتف Oppo Find X6 Pro، والذي أثبت جدارته.

من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي، سيتم تجهيز OnePlus 12 بمستشعر من فئة Sony IMX9xx بدقة 50 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يكون طرازه Sony IMX989.

سيحتوي أيضاً على عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل بمعدل تقريب 3x. بهذا الشكل، سيكون هذا هو أول هاتف للعلامة التجارية بكاميرا مقربة.

سيصل الهاتف في نهاية العام الجاري، أو في مطلع العام القادم على أقصى تقدير. ومع ذلك، نتوقع أن يكون الإطلاق الأولي مقتصر على الصين، ثم سيتبعه إطلاق عالمي في الشهور التالية.