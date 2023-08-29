قد يكون هذا هو السعر النهائي لهواتف ايفون 15 برو!

بحسب التقرير الأخير الصادر عن موقع DigiTimes فإن طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيكونان أغلى عن أسلافهما بفارق 100$ دولار أمريكي على الأقل.

يبدأ سعر النموذج الأولي من هاتف iPhone 14 Pro بقيمة 999$ دولار أمريكي، بينما يأتي النموذج الابتدائي لهاتف iPhone 15 Pro Max بسعر 1099$ دولار أمريكي.

وبحسب توقعات المصدر، فمن المفترض أننا قد نشهد ارتفاع في قيمة كلا الطرازين ليصبح السعر النهائي للنموذج الأولي من هاتف iPhone 14 Pro بقيمة تتراوح من 1099$ إلى 1199$ دولار أمريكي. بينما سيأتي النموذج الأولي من هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يتراوح من 1199$ إلى 1299$ دولار أمريكي.

وكما تعلمون جميعاً، ابل ستحاول جاهدة تبرير فرق الزيادة في الأسعار عن طريق منح كلا طرازي “Pro” ببعض الميزات الحصرية التي لا يُمكن إيجادها في الطُرز الأساسية الأرخص ثمناً.

ولكن في جميع الأحوال، من الممكن أن تتسبب الزيادة في سعر طرازي Pro في انخفاض مبيعات كلاهما هذا العام. وبحسب التقارير، فمن الممكن أن ينخفض إجمالي الشحنات لكلا الطرازي إلى 77 مليون وحدة فقط خلال عام 2023 مقارنة بما يصل إلى 83 مليون واحدة.

قد لا يكون السعر وحده سبباً في انخفاض المبيعات، ولكن يعاني سوق الهواتف الذكية بوجه عام بانخفاض في إجمالي عدد الشحنات بنسبة 5% تقريباً على أساس سنوي.

على كل حال، هذه هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أخبار مماثلة. فلقد أفاد Mark Gurman من موقع Bloomberg في وقت سابق من العام الجاري أن ابل تخطط بالفعل لرفع أسعار كل من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

وهناك محللين آخرين من مصادر متفرقة أكدوا على صحة هذه المعلومة، وأشاروا إلى أن هاتف iPhone 15 Pro سيبدأ من سعر 1099$ مقارنة بسعر iPhone 14 Pro الذي يبدأ عند قيمة 999$.

ابل واثقة أن المستخدمين من المخلصين وعشاق العلامة التجارية لديهم استعداد على تحمل التكلفة الإضافية من أجل الحصول على الايفون الجديد. لذا، هي لا تخاطر بمبيعات ايفون 15 برو بفضل ولاء الملايين لشعار التفاحة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك فإن هواتف ايفون 15 برو ستأتي بالفعل بعدد كبير من الميزات الجديدة، ولكن هل هذه الميزات تستحق الزيادة في الأسعار؟