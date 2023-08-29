كل ما لدينا وما يلزمك معرفته حول هاتف Oppo Find N3

الجانب المُظلم الوحيد لهواتف الشركات الصينية القابلة للطي أنها لا تحظى باهتمام كبير من قِبل المستخدمين نتيجة عدم إطلاقها في الأسواق الدولية. هناك استثناءات نعم، مثل Oppo Find N2 Flip. ولكن لم يكن مُقدر لجميع الهواتف التي تنطوي على شكل كتاب الوصول إلى الأسواق العالمية.

ربما هذا الأمر يتغير مع هاتف Oppo Find N3 الذي ظهرت للتو تسريباته، ومن المتوقع الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري. تأتي المعلومات الأخيرة من Digital Chat Station – مُسرب أخبار معروف على منصة Weibo – الذي كشف عن مواصفات الهاتف الفنية بالتفصيل، بما في ذلك مواصفات الشاشة والبطارية وسرعة الشحن والكاميرا والمزيد.

هاتف Oppo Find N2 كان هاتفاً صغيراً بشاشة قابلة للطي قياس 7.1 إنش، وشاشة خارجية قياس 5.4 إنش. ولكن سيأتي Oppo Find N3 ليحل محله بلوحات عرض أكبر.

سيحتوي الجهاز على لوحة عرض داخلية قياس 7.82 إنش، مما يعني أنها ستكون كبيرة للغاية، لدرجة أنها ستكون حتى أكبر من تلك الشاشة التي يوفرها هاتف جالكسي زد فولد 5. الشاشة ستكون عبارة عن لوحة AMOLED بدقة 2484×1116 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.

أما في سياق الحديث عن إعداد الكاميرا، فسوف يتم تجهيزه بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بيرسكوب للتقريب بدقة 64 ميجابكسل.

لم يحتوي Oppo Find N2 على عدسة تقريب بتاتاً، لذا، ستكون فكرة وجودها على الهاتف التالي إيجابية إلى حد كبير. سيتضمن الهاتف أيضاً بطارية بسعة 4520 مللي أمبير والتي توفر دعماً للشحن السلكي بقوة 100 وات. إنها سرعة شحن خيالية قادرة على ملء البطارية من 0 إلى 100% خلال دقائق معدودة.

للتذكير، تم تجهيز الطراز السابق بمعالج Snapdragon 8+ Gen، ولكن سيأتي خليفته بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. هذا يعني أيضاً أنه سيتم إطلاق الهاتف بنظام أندرويد 13 وليس أندرويد 14.

سيتضمن Oppo Find N3 ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت LPDDR5X وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 1 تيرابايت UFS 4.0. ولكن بالتأكيد سيكون هناك أكثر من نموذج بسعات تخزين مختلفة وبأسعار متفاوتة.