انطلاق فعاليات مهرجان غريان الثقافي 2023

تحت شعار (ثقافتنا هويتنا) انطلقت بمدينة غريان، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان اليوم الصيفي الثقافي بمنتزه أبوغيلان السياحي، وبتنظيم إدارة التنمية المجتمعية بالبلدية، بحضور رئيس اللجنة العليا للموسم الصيفي الثقافي 2023 بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية “خيري السويري”، والوفد المرافق له، ووكيل بلدية غريان، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات وتجمع سيدات غريان ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المدارس وأهالي المدينة وضيوف من خارج المدينة.

برنامج المهرجان كان حافلاً ومتعدداً بالنشاطات الثقافية والترفيهية المتعلقة بتراث وأصالة المدينة الجبلية غريان، حيث توافد جمهور المهرجان للاستمتاع بالعروض التي كان من أبرزها عروض الصناعات التقليدية المشهورة في جميع أنحاء البلاد خاصة صناعة الفخار، وعروض الفروسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية أكد رئيس اللجنة العليا للموسم الصيفي الثقافي 2023 بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ” خيري السويري” أن مهرجان غريان الثقافي يعد من المهرجانات التي تعرف بموروثنا الثقافي الذي نفتخر به.

كما وصف “السويري” المهرجان بالعرس الثقافي الذي يُعبر عن اللحمة الوطنية، وترسيخ القيم الحضارية ورأب الصدع ووحدة الصف ونبذ الخلاف وهو الهدف السامي من إقامة المهرجانات.

