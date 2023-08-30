سلسلة جالكسي S22 تتلقى تحديث بالعديد من التحسينات ومميزات الكاميرا!

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث ضخم لسلسلة جالكسي S22 يبلغ حجمه أكثر من 1.8 جيجابايت لمنطقة أوروبا. على الرغم من أن سجل التغيير الخاص بالتحديث لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، ولكن يبدو أن هواتف سلسلة جالكسي S22 تحصل على العديد من التحسينات، جنباً إلى جنب مع ميزات الكاميرا الجديدة.

تم رصد التحديث لأول مرة بواسطة موقع SamMobile، ويتم طرح التحديث لأوروبا برقم إصدار S90*BXXU6CWH5 . ويؤكد المصدر أن التحديث يساعد بالفعل في تحسين أداء الكاميرا أثناء التصوير وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

هذا هو بالضبط ما تحدثت عنه ووعدتنا به سامسونج الشهر الماضي. من المفترض أن يتمكن هاتفك الآن من التقاط صور وتسجيل فيديو بشكل أفضل كثيراً في البيئات المعتمة ومنخفضة الإضاءة.

للأسف سجل التغيير لم يسرد العديد من التفاصيل الأخرى. حتى بعض الميزات التي شقت طريقها إلى هواتف الجيل الخامس القابلة للطي مع سوفتوير One UI 5.1.1 لم يتم العثور عليها في سجل التغيير الجديد.

وأوضح موقع SamMobile في تقريره أنه لا يزال هناك بعض الميزات التي تعمل بنفس طريقتها المُعتادة بما في ذلك العرض المتعدد والنافذة المنبثقة.

ولسوء الحظ أن خيار التكبير 2X الذي أطلقته سامسونج مع تحديث One UI 5.1.1 والذي وصل مؤخراً لسلسلة جالكسي S23، لا يزال مفقوداً على سلسلة جالكسي S22. ومع ذلك، نتوقع ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل وصول وضع التكبير الجديد إلى سلسلة جالكسي S22 وحتى جالكسي S21.

ولكن وجب التنبيه فقط على أن سامسونج لم تعد بتوفير خيار التكبير 2X على أياً من سلاسل جالكسي S السابقة. إنها أكدت فقط على أن وضع التكبير هذا سيصل إلى أجهزة جالكسي S23، وهو ما حدث بالفعل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تحصل جميع سلاسل جالكسي S الرئيسية من الأجيال السابقة على معظم مميزات واجهة One UI 5.1.1، وهذا يشتمل على خيارات نسخ تأثيرات التحرير من المرشحات ودرجات الألوان من الصور وتطبيقها على الصور الأخرى.

من المتوقع أن تحصل سلسلة جالكسي S22 على أداة Photo Remaster مُحسنة ومحرر فيديو مُحسن كذلك. بحسب ما ذكرته سامسونج، فمن المفترض أن تساعد أداة Photo Remaster على إزالة الأجسام الغريبة وبصمات الأصابع من الصور بشكل أكثر فعالية.

أما بالنسبة لمحرر الفيديو، فأصبح يتيح إمكانية زيادة سطوع الأماكن الساطعة في الصورة بشكل أكبر وجعل المناطق المظلمة أكثر قتامة.

هذه هي مجموعة من أهم المميزات التي حصلت عليها بالفعل سلسلة جالكسي S23 مؤخراً، وليس لدينا شك أن تشق طريقها إلى سلسلة جالكسي S22 أيضاً.

للأسف لا يمكننا التحقق من هذه التحديثات على أرض الواقع نظراً لكونها مقتصرة على منطقة أوروبا فقط. نتمنى ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تتمكن سامسونج من توفيرها إلى بقية المناطق الأخرى.