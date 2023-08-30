حقائق مهمة عن المكملات الغذائية

مصر – المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على مكونات غذائية مثل الفيتامينات والمعادن والأعشاب والأحماض الأمينية والإنزيمات وغيرها، وتهدف إلى تحسين الصحة واللياقة البدنية. وفيما يلي بعض الحقائق حول المكملات الغذائية:

1- لا تعتبر بديلاً للغذاء الصحي: ينبغي أن تكون المكملات الغذائية جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، ولا يجب أن تعتبر بديلاً للغذاء الصحي.

2- تناول المكملات الغذائية بشكل معتدل: ينبغي تناول المكملات الغذائية بشكل معتدل وفي الجرعات الموصى بها، حيث يمكن أن يسبب تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية مشاكل صحية.

3- قد تتفاعل مع الأدوية: يجب الحذر عند تناول المكملات الغذائية مع الأدوية الأخرى، حيث يمكن أن تتفاعل بشكل خطير مع بعض الأدوية.

4- قد يكون لها آثار جانبية: يمكن أن تسبب المكملات الغذائية بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والإسهال والدوخة والصداع.

5- لا تحتوي جميع المكملات الغذائية على المكونات الفعالة: يجب على المستهلكين الحذر من المكملات الغذائية التي تدعي أنها تحتوي على المكونات الفعالة ولكن لا يوجد دليل علمي على فعاليتها.

6- ليست مخصصة للجميع: يجب أن يتوخى الحذر عند تناول المكملات الغذائية من قبل الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية محددة أو النساء الحوامل أو المرضعات، حيث يمكن أن تكون هذه المجموعات أكثر عرضة للآثار الجانبية.

ينبغي على المستهلكين الحذر عند تناول المكملات الغذائية والتأكد من شراءها من مصادر موثوقة والتحقق من توفر الدليل العلمي على فعاليتها وسلامتها. وينبغي دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية.

المصدر : الإمارات نيوز