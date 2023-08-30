هذه الأسباب تمنعك من وضع مكعبات الثلج داخل المشروبات

الإمارات العربية – مكعبات الثلج التي تقدم لنا في المشروبات وخاصة في المطاعم والأماكن العامة ليست مضمونة اطلاقاً.

فبدل أن تطلب الثلج مع مشروبك في المطاعم والمقاهي، يُفضل طلب المشروبات مبردة داخل عبواتها وذلك للاستغناء عن استخدام مكعبات الثلج خاصة إذا كانت السيدة حامل.

حيث أنه لا يمكننا ان نحدد نوعية المياه المستخدمة داخل الآلة التي تصنع الثلج هل هي مياه صحية خالية تماماً من الشوائب أم لا.

ولا نعرف إن كانت تلك الآلات تخضع لصيانة دورية لضبط أدائها صحياً.

كما أن آلات صناعة الثلج هي آخر ما يتم التفكير في تنظيفه من الداخل.

المصدر : الإمارات نيوز