وزارة الصحة تحذّر من دواء مغشوش يستخدم في علاج ضغط الدم

حذرت وزارة الصحة من دواء مغشوش باسم «Exforge HCT 5/160/12.5mg» يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، بأرقام التشغيلة «B59XZ4 ،BDPV3 ،BDPW8».

ودعت الوزارة إلى عدم استخدام المنتج حرصا على سلامة المرضى، والتواصل مع الإدارة حول أي كميات من الدواء لتعزيز نظام اليقظة الدوائية، وفق تعميم إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الرقابة الدوائية والقطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى ورود تنبيه من هيئة الدواء المصرية بشأن الإبلاغ عن الدواء، وأكدت الإدارة على الالتزام بشراء الأدوية المتحصلة على الإفراج الرقابي من الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة.

وفي منتصف أغسطس الجاري، حذرت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تناول منتج دوائي مغشوش يستخدم للسعال والحساسية والالتهابات.

