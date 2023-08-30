تحت شعار مُحبي العجائب – ابل ترسل دعوات حدث الإعلان عن ايفون 15

الآن، أصبح الأمر بشكل رسمي. بدأت شركة ابل في إرسال الدعوات لحضور حدث الإعلان عن سلسلة ايفون 15 يوم 12 سبتمبر في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

سيشهد الحدث الإعلان عن سلسلة ايفون 15 وساعة ابل وتش الجيل التاسع – Apple Watch Series 9 – وربما بعض الأشياء الأخرى.

سيبدأ الحدث في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ. ومن الواضح أن الشركة الأمريكية قررت استضافة الحدث تحت شعار “مُحبي العجائب” أو “Wonderlust”.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كنا نشارككم أهم الأخبار حول سلسلة ايفون 15، ونعلم بالفعل كيف ستبدو هذه السلسلة. ومع ذلك، ما زلنا متحمسين لرؤيتها على أرض الواقع للإجابة على العديد من التساؤلات التي كانت تشغل بالنا مؤخراً، وعلى رأسها أسعار ايفون 15 برو المُشاع زيادتها هذا العام.

في الواقع، ابل تعمل على هواتف ايفون 15 منذ قرابة عامين. ربما هذا هو سبب وجود العديد من الشائعات حول هذه السلسلة منذ أكثر من عام، على الرغم من أنه تم تكذيب معظمها على مدار الشهور الماضية.

من المتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة بعدد كبير من “العجائب” أهمها زر الإجراء القابل للتخصيص الذي يستبدل زر كتم الصوت الخارجي. بالرغم من ذلك، فقد يكون هذا الزر حصرياً من أجل هواتف ايفون 15 برو.

في حين أن جميع هواتف السلسلة ستأتي هذا العام بالجزيرة الديناميكية، إلا أن هواتف “برو” هي الوحيدة التي ستمتاز بإطارات أكثر نحافة مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أيضاً سيكون ايفون 15 برو ماكس هو أول هاتف في تاريخ ابل الذي يحتوي على عدسة منظار بيرسكوب للتقريب البصري للصورة بمعدل تقريب يصل إلى 5x.

ستحصل هواتف ايفون 15 الأساسية على معالج A16 Bionic الذي كان متواجداً على هواتف ايفون 14 برو، بينما ستحصل ايفون 15 برو على الإصدار الجديد A17 Bionic.

إحدى أهم الترقيات التي ستحصل عليها السلسلة هي الزيادة في سعة البطارية، إذ من المُرجح أن يتم زيادة سعة البطارية على جميع هواتف السلسلة بنسبة تتراوح من 12% وحتى 18% تقريباً.

بالتأكيد، جميع هذه المعلومات ما هي إلا عبارة عن شائعات وتسريبات كنا نحصل عليها من بعض المصادر الموثوقة. ولكن من الممكن أن تتغير الأشياء بحلول يوم 12 سبتمبر. لذا، دعونا نترقب في صمت ما تستعد ابل من أجله هذا العام.