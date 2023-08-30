تحديث One UI 6.0 – ميزة رائعة من سامسونج لعشاق التصوير

طرحت سامسونج مؤخراً الإصدار التجريبي من تحديث One UI 6.0 لمالكي هواتف جالكسي S23 في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تفتح سامسونج البرنامج التجريبي في المناطق الأخرى.

إذا كنت سعيد الحظ وتعيش في الولايات المتحدة أو ألمانيا، فيمكنك تحديث هاتفك من خلال تطبيق Samsung Members. ولكن بطبيعة الحال، من المتوقع أن يشق التحديث التجريبي طريقه إلى المناطق الأخرى ليشمل العديد من هواتف جالكسي في غضون أسابيع قليلة.

وكما هو متوقع، ركزت سامسونج من خلال تحديث One UI 6.0 على تقديم بعض المزايا الجديدة لعشاق التصوير من مالكي هواتف جالكسي S23. هذا تصرف منطقي بما أن سلسلة جالكسي S23 هي أفضل هواتف سامسونج من حيث إعداد وتكوين الكاميرا. وهاتف جالكسي S23 ألترا يتربع على عرش أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق في قدرات التصوير الفوتوغرافي.

من خلال هذا التحديث، قدمت سامسونج ميزة تُسمى Custom Camera Widget والتي هي بالطبع عبارة عن ويدجت مُصغرة لفتح تطبيق الكاميرا بسرعة على هواتف جالكسي S23.

ستجد أيضاً بعض أوضاع التصوير الجديدة ضمن تطبيق الكاميرا، تشتمل على وضع الحد الأقصى والحد المتوسط والحد الأصغر. الحد الأقصى هو الخيار الافتراضي الذي يهتم بالتركيز على جودة الصورة على حساب سرعة المعالجة والالتقاط.

الحد المتوسط، كما هو متوقع، يحاول الموازنة بين سرعة المعالجة وجودة الصورة. بينما يحاول الوضع الأدنى منح الأولوية إلى سرعة الالتقاط على حساب جودة الصورة.

اختيار وضع التصوير المناسب سيكون على حسب رغبات المستخدم والأهداف التي يحاول تصويرها. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تلتقط صوراً للأشياء السريعة، فإن الوضع المناسب سيكون الحد المتوسط أو الأدنى لأنه يمنح الكاميرا سرعة التقاط الصورة على حساب الجودة.

أما إذا كنت تلتقط صوراً ثابتة أو ترغب في الحصول على أفضل جودة ممكنة، فإن الوضع الأقصى سيكون أفضل وضع للتصوير على واجهة One UI 6.0، خاصة وأنه الوحيد الذي يمنحك أفضل جودة صورة ممكنة.

على الرغم من أنه من المتوقع أن تلاحظ تباطؤ طفيف من الكاميرا على الوضع الأقصى – الوضع الافتراضي – إلا أنه سيكون الوضع المناسب لالتقاط صور الأشياء الثباتة.

بالتأكيد هذه ليست المميزات الوحيدة التي جلبتها واجهة One UI 6.0 التجريبية المستندة على أندرويد 14. ولكن هذه هي الميزات الوحيدة التي تكلم عنها موقع SamMobile حتى الآن. سنحاول أن نقوم بتغطية المزيد من المميزات الجديرة بالاهتمام بمجرد رصدها.