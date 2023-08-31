هذه هي ألوان هاتف OnePlus Open القابل للطي!

لم يعد متبقي سوى القليل على رؤية هاتف OnePlus Open. إنه أول هاتف قابل للطي من العلامة التجارية. وسيأتي الهاتف باللونية الأسود والأخضر.

إذا كان هناك من يستحق الشكر على هذه المعلومة، فهو Max Jambor، الذي عادةً ما يكون على دراية بأخبار شركة OnePlus والذي أكد على هذه المعلومة عبر حسابة على موقع X.

ومع ذلك، من المتوقع طبعاً أن تسوّق الشركة للألوان ببعض الأسماء الزخرفية، مثل Emerald Eclipse و Voyage Black، وهي ببساطة الأخضر والأسود على التوالي.

كان من المفترض أن يتم الإعلان عن هاتف OnePlus Open في وقت ما خلال الشهر الجاري. ولكن يبدو أن الشركة قررت تأجيل الإعلان لسبب غير مُعلن عنه. البعض يعتقد أن OnePlus قررت الاعتماد على موّرد آخر لمواد التصنيع. ومع ذلك، لا نضمن صحة هذه المعلومة الأخيرة.

تصميم OnePlus Open سيكون مألوفاً إلى حد ما

لقد ظهر الهاتف بالفعل في عدد كبير من عروض CAD المستندة إلى التسريبات. ولدينا فكرة عما سيبدو عليه الهاتف في شكله النهائي.

من حيث المظهر العام، سيكون الهاتف متطابق مع أوبو فايند إن 2، ولكنه سيكون أكبر بفارق ضئيل. وسيحتوي على جزيرة كاميرا ضخمة على ظهره.

على عكس ما يقدمه جالكسي زد فولد، فإن هاتف OnePlus Open سيأتي بتصميم أفقي عند فتحه، ليكون متطابق في تجربة الاستخدام مع أوبو فايند إن 2 وجوجل بيكسل فولد.

بما أننا نتحدث عن التصميم، فإن الهاتف سيمتاز بجوانب مسطحة وشاشة ذات حواف نحيفة جداً، وفي الجانب الخلفي توجد جزيرة كاميرا دائرية تلتهم مساحة كبيرة من النصف العلوي، وبداخلها ثلاث مستشعرات.

سيتضمن إعداد الكاميرا على عدسة واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 64 ميجابكسل. وسيتم ضبط عدسات الكاميرا بواسطة Hasselblad التي لم تثبت براعتها حتى الآن على أي هاتف للعلامة التجارية.

شاشة الهاتف الداخلية ستكون عبارة عن لوحة AMOLED قياس 7.82 إنش، بينما سيشتمل على شاشة خارجية قياس 6.31 إنش. وسيتم تجهيز الهاتف ببطارية 4520 مللي أمبير قادرة على الشحن بقوة 100 وات.