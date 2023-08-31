سيأتي ايفون 16 برو بمستشعر بصري جديد من Sony – الإنتظار حتماً يستحق!

بحسب معلومات Ice Universe، مُسرب أخبار صيني معروف، فإن هاتف ايفون 16 برو قد يأتي بمستشعر بصري جديد كلياً من شركة Sony قياس 1.14/1 إنش ممزوج بتقنية طبقتين ترانزستور جديدة.

قد يأتي ايفون 16 برو بمستشعر بصري جديد

من ناحية أخرى، تتطلع سامسونج لاستخدام مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل وصولاً إلى هاتف جالكسي S23 ألترا. هذا يعني أن كل من جالكسي S24 ألترا وجالكسي S25 ألترا سيستخدمان نفس مستشعر الكاميرا حتى عام 2025.

بالنسبة لهواتف ايفون 16 برو، فهي قادمة في عام 2024، بينما سيتم الإعلان عن سلسلة ايفون 15 يوم 12 سبتمبر المقبل، حيث بدأت ابل في إرسال الدعوات للصحافة من أجل حضور حدث Wonderlust على خشبة مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو.

يقول Ice Universe في تغريدته الأخيرة، أن مستشعر Sony الجديد قياس 1.14/1 إنش قادر على منافسة مستشعر الشركة قياس 1 إنش والذي تم استخدامه بالفعل على عدد كبير من هواتف الأندرويد الرائدة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المعلومة صحيحة في المستقبل. ستكون قفزة رائعة من نصيب هاتف ايفون 16 برو وعدم احتكار طراز برو ماكس للكاميرا الجديدة.

ستأتي سلسلة ايفون 15 هذا العام ولأول مرة بمنفذ USB-C وستحصل جميع طُرز السلسلة على خاصية الجزيرة الديناميكية على الشاشة.

ولكن سيتم تمييز ايفون 15 برو ماكس بمستشعر منظار بيرسكوب ليكون أول هاتف ايفون في تاريخ ابل يمتاز بمستشعر منظار. ولكن هذا المستشعر سيكون حصرياً لطراز برو ماكس فقط، بينما سيحتفظ هاتف ايفون 15 برو بنفس إعداد الكاميرا الذي رأيناه على هاتف ايفون 14 برو ماكس.

أيضاً من المتوقع أن تمتاز هواتف ايفون 15 برو بشاشات فائقة النحافة، ومع ذلك، فإن التصميم والمظهر العام للسلسلة لن يتغير كثيراً.

وفقاً للشائعات، ستستبدل ابل الإطارات المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ بإطارات مصنوعة من التيتانيوم على كل من ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

ربما جميع هذه المميزات الجديدة ستكون تبريراً منطقياً لزيادة السعر التي من المتوقع أن تصاحب طُرز برو القادمة من سلسلة ايفون 15 في غضون أيام قليلة.