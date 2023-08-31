على نحو مُفاجئ – أوبو تُعلن عن هاتف فايند إن 3 فليب القابل للطي

أعلنت أوبو في صمت تام عن هاتف فايند إن 3 فليب ليحل محل فايند إن 2 فليب من العام الماضي. يحتفظ الهاتف بنفس لوحة العرض الخارجية التي يبلغ قطرها 6.8 إنش بتقنية AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث قابل للتكيف بسرعة 1Hz ~ 120Hz.

تتمتع شاشة الهاتف الرئيسية بمعدل سطوع يصل إلى 1600 شمعة ومعدل تعتيم PWM 1440Hz. هذه الشاشة مدعومة بتقنية ProXDR لتحسين جودة الصورة.

الجانب الخلفي للهاتف يحتوي على شاشة عرض ثانوية بحجم 3.26 إنش وهو نفس حجم الشاشة الثانوية على الهاتف السابق. يبلغ معدل تحديث الشاشة 60 هرتز، ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

استخدمت أوبو تقنية مفصلة قوية جداً تعتمد على تصميم مُلقب باسم Seiko وهي مفصلة أخف وزناً بتصميم عمودي وأكثر صلابة مصنوعة باستخدام سبائك MIM التي يتم استخدامها في صناعة الطائرات ومركبات الفضاء.

يمتاز الهاتف بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل من أجل الكاميرا الرئيسية، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل والتي تدعم خاصية الماكرو، فضلاً عن عدسة تيليفوتو للتقريب بدقة 32 ميجابكسل بمعدل 2x. الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

الغريب أن هذا هو أول هاتف قابل للطي في العالم يعمل بواسطة معالج Dimensity 9200 SoC من شركة ميديا تيك، وبجانبه ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من النوع UFS 4.0.

يستمد هاتف فايند إن 3 فليب الطاقة من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة وتوفر الدعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقوة 44 وات. ولكن يبدو أن الهاتف يفتقر للشحن اللاسلكي كما كان متوقعاً.

سعر ومواصفات أوبو فايند إنش 3 فليب بالتفصيل