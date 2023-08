لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبي.. «مايكروسوفت» تبيع تطبيقها «تيمز»

قررت شركة “مايكروسوفت”، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، بيع تطبيقها للاتصالات “Teams” بشكل منفصل عن باقي منتجاتها في أوروبا، وذلك في محاولة لتجنب غرامة من الاتحاد الأوروبي بقيمة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ويُعد “Teams” أحد أهم منتجات “مايكروسوفت”، ويستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للعمل عن بُعد، ومع ذلك؛ يرى الاتحاد الأوروبي أن “مايكروسوفت” تربط استخدام “Teams” بشراء منتجاتها الأخرى، وهو ما قد يضر بالمنافسة.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن المفوضية الأوروبية كانت قد فتحت تحقيقًا في “مايكروسوفت” في عام 2021، بشأن مزاعم ربطها استخدام “Teams” بشراء منتجاتها الأخرى، وتأتي خطوة مايكروسوفت الأخيرة في محاولة لتجنب فرض غرامة كبيرة من الاتحاد الأوروبي.

