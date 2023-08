إعصار «إيداليا» يُسبب كارثة كبرى في فلوريدا الأمريكية

أدّى إعصار “إيدليا” إلى إعلان كارثة كبرى في فلوريدا، حيث أن الإعصار قد ألحق أضراراً جسيمة بولاية فلوريدا، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليعلن يوم الخميس بكارثة كبرى في الولاية.

وأمر “بايدن” وفق ما نقلته عنه وكالة “رويترز” بنشر جميع الموارد الفيدرالية للمساعدة في جهود الإغاثة.

هذا وقد أفاد موقع “الجزيرة نت” بأن الإعصار قد ضرب ساحل خليج “فلوريدا”، صباح الأربعاء، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج قوية، ووصلت العاصفة القوية إلى اليابسة بعد وقت قصير من الفجر مع رياح بلغت سرعتها أكثر من 257 كيلومترًا في الساعة.

وكان الإعصار قد تحول من عاصفة استوائية إلى إعصار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد يوم من مروره بـ”غرب كوبا”، وألحق الإعصار أضرارًا بالمنازل وأغرق القرى في “كوبا”.

