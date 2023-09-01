ماذا تعرف عن فوائد الفلفل الأحمر للصحة

الأردن – تحتوي حبة واحدة من الفلفل الحار الأحمر الطازج على الماء والسعرات الحرارية والبروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات. تتضمن المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. كما يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ب1 وب2 وب3 وب5 وب6 والفولات وفيتامين أ وهـ وك.

تأثير الفلفل الحار في السرطان:

لا يزال هناك جدل حول تأثير الفلفل الحار في السرطان. بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة. ومع ذلك، توجد أبحاث أخرى تشير إلى العكس. لذا لا يزال الأمر قيد البحث والدراسة. فوائد الفلفل الأخضر والأحمر الحار متشابهة، فكلتا الأنواع تحتوي على مركب الكابسيسين الذي يعطي الفلفل حرارته وفوائده الصحية. بذور الفلفل الحار تحتوي على مركبات حيوية وخصائص مضادة للأكسدة، ويمكن استخدامها في بعض الصناعات والغذاء. تناول الفلفل الحار بشكل عام يعتبر آمنًا للحوامل في فترات قصيرة وبجرعات علاجية. ومع ذلك، لا يوجد توصيات خاصة بتناول الفلفل الحار للحوامل والنساء. تُشير بعض الدراسات إلى أن الفلفل الحار قد يكون مفيدًا للشعر بسبب خصائصه المضادة للالتهاب وقد يزيد من لمعان الشعر. لا توجد دراسات كافية حول فوائد زيت الفلفل الحار، ولذلك لا يوجد توصيات لاستخدامه بشكل طبي. يمكن استخدام الفلفل الحار في العديد من الوصفات الطهي كتوابل، ويمكن تجفيفه وسحقه لاستخدامه في صنع الشطة. الفلفل الحار المسحوق الأحمر يُعرف أيضًا باسم البابريكا.

يحتوي الفلفل الأحمر على مركب فعّال يعرف باسم الكابسيسين (Capsaicin) وهو المسؤول عن مذاقه الفريد والرائع. ونتعرف على فوائد الفلفل الأحمر في السطور الآتية:

1. تسكين ومقاومة الألم

إن لمادة الكابسيسين الفعالة في الفلفل الحار بعض الخصائص الفريدة، ومنها قدرتها على الارتباط مع مستقبلات الألم، وهذا يؤدي إلى الإحساس بالحرقة، ولكنه بالواقع لا يتسبب بأي إصابة حرق حقيقية.

وقد يؤدي تناول الكثير من الفلفل الأحمر إلى إضعاف حساسية مستقبلات الألم الخاصة بك مع مرور الوقت، مما يقلل من قدرتك على الشعور بالحرقان التي يحتويها الفلفل الأحمر.

كما أن الاستعمال المتكرر للفلفل الأحمر يجعل مستقبلات الألم هذه غير حساسة لآلام أخرى، مثل: حرقة المعدة الناتجة عن الارتجاع الحمضي.

ويجدر التنويه أن الفلفل الأحمر يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات تسهم في علاج التهاب المفاصل، والآلام والكدمات والالتهابات.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

من فوائد مادة الكابسيسين مساهمتها في تعزيز صحة الأمعاء وفقدان الوزن، على عكس بعض الاعتقادات بأن الفلفل الأحمر يمكن أن يكون مؤذيًا للأمعاء، فهو يمكن أن يكون مضادًا لتهيج المعدة وقد يساعد في علاج قرحة المعدة.

هو أيضًا غني بمضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تهدئ مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى، مثل: اضطرابات المعدة، والغازات، والإسهال.

3. التخفيف من الصداع النصفي

أظهرت مادة الكابسيسين إمكانية محتملة في معالجة الصداع والصداع النصفي، وفقًا لدراسة تم نشرها خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لأمراض الأعصاب، تم إعطاء 18 شخصًا مصابًا بالصداع مادة الكابسيسين عن طريق الأنف، وكانت النتيجة أن 13 مريضًا شفوا تمامًا.

4. تعزيز صحة القلب

من فوائد الفلفل الأحمر دوره تحسين الدورة الدموية، ومنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل رواسب الدهون، وبالتالي عكس تخثر الدم المفرط، كما أنه يساعد في توسيع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

5. تعزيز فقدان الوزن

ينشط الفلفل الأحمر توليد الحرارة ويزيد من معدلات الأيض، وهذا يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

6. محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد

الفلفل الحار غني بمادة البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهازك المناعي وتساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، كما يعد غنيًا بفيتامين ج المسؤول عن تقوية جهاز المناعة.

7. التخلص من رائحة الفم الكريهة

من فوائد الفلفل الأحمر أن مسحوقه يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة فهو يعمل كمطهر للفم.

8. محاربة نقص الحديد

يمتاز الفلفل الأحمر بمحتواه العالي من فيتامين ج والذي يعزز امتصاص الحديد، وبالتالي فإنه يعد غذاءً مثاليًا لمحاربة نقص الحديد.

9. تقليل آلام المفاصل

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على مادة الكابسيسين يمكن أن يقلل من آلام المفاصل بنسبة تصل إلى 21%.

ومادة الكابسيسين لها خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامها في تخفيف آلام التهاب المفاصل التنكسي.

المصدر : وكالات