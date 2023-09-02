ألقِ نظرة على العروض الأولى لهاتف ايفون 15 برو

العداد التنازلي مستمر ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة ايفون 15 بعد أيام قليلة، إذ من المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف يوم 12 سبتمبر.

ظهرت للتو بعض عروض هاتف ايفون 15 برو باللون الرمادي، والذي ستستخدم ابل مُسمى تسويقي له باسم Titan Gray. يُقال أن ابل قررت التخلي عن كل من اللون الذهبي والأرجواني لهاتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس واستبدالهما باللونين Titan Gray و Dark Blue.

ايفون 15 برو باللون الرمادي خيار محتمل

بالتأكيد يمكنكم التحقق من اللون الرمادي من خلال صورة العنوان المُرفقة بداخل هذا التقرير. هذا هو هاتف ايفون 15 برو الذي يظهر أمامكم باللون الرمادي أو Titan Gray. بالمناسبة، تمت مشاركة هذه الصورة بواسطة موقع 9To5Mac.

من المُرجح ألا تكون هذه الصورة ضمن العروض الترويجية التي ستستخدمها ابل وقت الإعلان، ولكنها مستندة إلى التسريبات المتراكمة للهاتف على مدار الأيام القليلة الماضية.

في الواقع، شخصياً لست متأكد حتى مما إذا كان مُسمى “Titan Gray” هو الاسم الذي ستستخدمه ابل، ولكن هذا ما تم نشره على كل حال.

يبدو أن اللون الرمادي داكن قليلاً مقارنة بالألوان الفضية والبيضاء، ولكنه أفتح من لون الجرافيت والأسود النجمي. من المعروف أن ابل لديها نية باستبدال إطار الهاتف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بإطارات مصنوعة من التيتانيوم. ومع ذلك، من الممكن أن تكون هذه الميزة حصرية لطُرز Pro فقط، والتي ستساعد على تقليل وزن الهاتف.

من الممكن أن تؤثر إطارات التيتانيوم على الألوان التي ستقدمها الشركة مع السلسلة. وبناءً على التسريبات السابقة، فعلى الأرجح ستأتي طُرز ايفون 15 برو باللون الأخضر والأسود والأزرق والأصفر والوردي.

ستصل السلسلة الجديدة في غضون أيام قليلة، وستكون متاحة للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر، على أن تصل إلى المتاجر وتكون متوفرة للبيع بدءًا من يوم 22 من نفس الشهر.

بالتأكيد هناك الملايين من المستخدمين المتحمسين للسلسلة الجديدة، بغض النظر عن التركيز على أي طراز في السلسلة. هذه المرة ستأتي التشكيلة بالكامل بمنفذ USB-C وخاصية الجزيرة الديناميكية ومعالج أحدث وميزات جديدة في جميع الجوانب.