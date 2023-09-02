اسوس تُطمئن جمهورها وتنفي الشائعات – سلسلة Zenfone مستمرة

مؤخراً ظهرت بعض الشائعات المزعجة التي تشير إلى أن شركة اسوس قررت إيقاف مسيرة سلسلة Zenfone بشكل نهائي، وأن هاتف Zenfone 10 سيكون آخر هواتف السلسلة.

ولكن يبدو أن مصدر هذه الشائعة لم يكن صحيحاً، حيث سارعت اسوس بنفي الشائعة على موقعها الرسمي وتؤكد استمرار سلسلة Zenfone.

لن يكون Zenfone 10 آخر هواتف السلسلة

قالت اسوس على موقعها الرسمي، إن الشائعة الأخيرة ليست صحيحة، وأكدت على أن هاتف Zenfone 10 لن يكون الهاتف الأخير ضمن التشكيلة.

صرّحت اسوس بالتالي: “سوف نواصل خطوط الإنتاج الخاصة بنا لكل من سلسلة ROG Phones و Zenfone، ولدينا التزام كبير نحو عملائنا ودعمهم فيما يخصل مجال الهواتف الذكية”.

ولم تكتفي اسوس بذلك، بل قالت أيضاً أنها تتطلع لعام 2024 وتريد من المستخدمين أن يبقوا متحمسين لما هو قادم في العام المقبل. نعتقد أن الشركة التايوانية كانت صريحة جداً وواضحة في هذه النقطة. وبالتالي هاتف زينفون مستمر معنا.

لقد تم الإعلان عن أول هاتف Zenfone في عام 2014، وتستمر اسوس في تمييز هذه التشكيلة بجعلها الأصغر حجماً على الإطلاق بين جميع الهواتف الذكية.

إنها سلسلة رائعة لأولئك المستخدمين الذين يرغبون في استخدام هاتف أندرويد صغير الحجم. والأفضل من ذلك، أن شركة اسوس واحدة من الشركات القليلة التي لا تضيف تطبيقات Bloatware في السوفتوير الخاص بها. في الواقع، السوفتوير الخاص بالشركة يبدو متشابه إلى حد كبير بنظام أندرويد الأصلي.

وخلال العامين الماضيين، قدمت اسوس إحدى أفضل هواتف السلسلة على الإطلاق، حيث يمتاز Zenfone 10 بعمر بطارية أكثر من ممتاز، فضلاً عن العديد من المميزات الرائعة. ولكن الأهم من ذلك أن الهاتف يأتي بسعر منخفض مقارنة بجميع هواتف الأندرويد المنافسة.

لقد حصد هاتف Zenfone 10 على تقييمات إيجابية عديدة، وحاز على إعجاب جميع مراجعي مواقع الطرف الثالث لما يستطيع أن يقدمه في عالم الأندرويد.

إنها بالتأكيد خيبة أمل أن يتوقف أحد أفضل هواتف الأندرويد المدمجة عن التواجد في السوق، وقد تسببت هذه الشائعة في إزعاج المحبين للعلامة التجارية. ولكن من حسن الحظ أنها لم تكن معلومات صحيحة، وهذا بعد تأكيد اسوس بنفسها ونفيها لها.