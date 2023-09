«كرياليتي» تطلق طابعة ثلاثية الأبعاد بميزات مبهرة

أطلقت شركة “كرياليتي” الرائدة في مجال تصنيع طابعات ثلاثية الأبعاد طابعة “كرياليتي كى1” الجديدة، حيث تتميز الطابعة بتصميمها المبهر وقدراتها العالية ودقة الطباعة الرائعة.

وأهم ما يميز طابعة كرياليتي كى1:

جاهزة للاستخدام خارج العلبة: لا يلزم تركيب أي أجزاء، فقط قم بإزالة الأجزاء الإسفنجية وقم بتوصيل الشاشة.

سرعة الطباعة الفائقة: يمكنها الطباعة بسرعة 600 مم في الثانية، أي أسرع 12 مرة من طابعات FDM التقليدية.

دقة الطباعة العالية: يمكنها الطباعة بدقة تصل إلى 0.1 مم.

التحكم الذكي: يمكن التحكم بالطابعة عبر نظام Creality OS المدمج أو عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

نظام معالجة الضوضاء والاهتزاز: يأتي مع قواعد مطاطية إضافية لمنع الاهتزاز.

ميزات إضافية للمستخدمين المحترفين: يمكن إضافة مستشعر كشف الضوء حساب العمق وعدسة AI وخيوط Creality Hyper PLA.

ونقلاً من منصة “رقمي” أن طابعة “كرياليتي كى1” ستكون ملكة الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يكتشف المستخدم جانبًا مثيرًا للغاية من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة من خلالها، وعالماً مبهراً في مجال تحقيق خيال التصاميم الجرافيكية ثلاثية الأبعاد إلى واقع ملموس.

