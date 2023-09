«بي إم دبليو» تطلق 6 طرازات كهربائية جديدة في غضون عامين

أعلنت شركة «بي إم دبليو»، اليوم السبت، أنها تخطط لإطلاق 6 طرازات كهربائية جديدة في غضون 24 شهراً، ستبدأ هذه الطرازات في الظهور في منتصف العقد، وستكون مبنية على خط “نيو كلاس” الكهربائي بالكامل الجديد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو “أوليفر تسيبسه” قوله في كلمة خلال معرض IAA للسيارات في ميونيخ: “نحن ملتزمون بقيادة مستقبل النقل الكهربائي، ولهذا السبب نستثمر بكثافة في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية”.

وأوضح “تسيبسه” أن طرازات “نيو كلاس” ستتميز بتصميمات مبتكرة وتقنيات جديدة، وستختلف تصنيفاتها وأحجامها من السيارات الرياضية إلى سيارات السيدان العائلية.

ويأتي إعلان «بي إم دبليو» في الوقت الذي تتجه فيه صناعة السيارات العالمية نحو الطاقة الكهربائية، وتسعى الشركات المصنعة للسيارات إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية من العملاء والحكومات.

