أول هاتف في العالم بهذا التصميم – الإعلان عن Huawei Mate 60 Pro بثلاث كاميرات أمامية

بدون أدنى شك، إنه تصميم غريب وفريد من نوعه، والذي من المتوقع أن يلاقي استحساناً واسعاً من قِبل المستخدمين. ولكن لسنا متأكدين مما إذا كان من الممكن إخفاء الثقوب الأمامية عبر السوفتوير لتشكل ثلاثتها فتحة على شكل كبسولة دواء. من المؤكد أن هواوي ستتمكن من توفير خاصية مثل هذه بداخل السوفتوير.

حواف هاتف Huawei Mate 60 Pro فائقة النحافة بشكل مثير للإعجاب، ومن الواضح أن سُمك الحواف موحد عبر جميع جوانب الهاتف الأربعة. الشاشة لا تزال منحنية نسبياً، وجميع الأزرار المادية متواجدة على الجانب الأيمن.

الكاميرات الخلفية موجودة بداخل جزيرة على شكل حلقة دائرية وبداخلها ثلاث كاميرات. تم ضبط عدسات الكاميرا بواسطة شركة XMAGE – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – ومن الواضح أن الهاتف يحتوي على إعداد كاميرا واعد جداً.

الإعلان عن Huawei Mate 60 Pro بثلاث كاميرات أمامية

الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f/1.4 إلى f/4.0 والتي توفر 10 مستويات مختلفة. بالمناسبة، هواوي هي الشركة الوحيدة في العالم التي توفر كاميرا متغيرة بهذه التقنية. المستشعر الرئيسي مدعوم أيضاً بتقنية التثبيت البصري OIS.

الكاميرا الثانية عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بينما تكون الكاميرا الثالثة عبارة عن عدسة مقربة بفتحة عدسة f/3.0 والتثبيت البصري OIS والتي تدعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x.

أما بالنسبة للجانب الأمامي، فهو يمتاز بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.4، جنباً إلى جنب مع كاميرا لاستشعار العمق ثلاثية الأبعاد. بالطبع، الهاتف يدعم مسح الوجه ثلاثي الأبعاد.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 9000s ويمتاز بشاشة 6.82 إنش بدقة 2720×1260 بكسل. لوحة العرض من النوع LTPO OLED التي تعدل معدلات التحديث القابلة للتكيف من 1Hz وحتى 120Hz.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وخيارات تخزين مختلفة تشتمل على 256 و 512 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

يتم تزويد الهاتف بالوقود عن طريق بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 88 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات. يأتي الهاتف مع شاحن مُرفق في علبة الشراء، وهو شيء نفتقده هذه الأيام.

يعمل الهاتف بواسطة نظام HarmonyOS 4.0 ويبلغ وزنه النهائي 225 جرام. بالتأكيد هاتف Huawei Mate 60 Pro يفتقر لجميع خدمات جوجل الافتراضية.

يتوفر الهاتف بخيارات ألوان مختلفة للاختيار من بينها تشتمل على الفضي والأرجواني والأسود والأخضر. في النهاية، لا نعلم ما هو سعر الهاتف ومتى سيتوفر في الأسواق العالمية. ولكن كل شيء يبدو رائعاً وفي أفضل حال، باستثناء حرمانه من خدمات جوجل.