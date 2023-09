معايير جديدة لكاميرات الهواتف الذكية في «سامسونج جالكسي اس 24 ألترا»

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 ألترا، الذي يُتوقع أن يصدر في الأشهر القادمة.

وبحسب التسريبات التي نقلها المصدر “منصّة رقمي”: سيتميز هاتف “سامسونج جالكسي اس 24 ألترا” بمستشعر كاميرا ISOCELL HP2SX بدقة 200 ميجابكسل، وهو المستشعر الأكبر والأكثر تطورًا من سامسونج حتى الآن.

يتميز المستشعر الجديد بتنسيق بصري بحجم 1/1.3 بوصة وحجم بكسل فردي يبلغ 0.7 ميكرومتر، ويوفر ذلك تحسينات كبيرة في الأداء، بما في ذلك:

جودة صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تكبير رقمي أكثر دقة.

تسجيل فيديو بجودة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك؛ سيدعم هاتف “سامسونج جالكسي اس 24 ألترا” ميزات أخرى متقدمة، مثل تقنية “سوبر كواد فيس ديتيكشن” للتركيز التلقائي وإمكانية تجميع البكسل.

حقيقة هذه التسريبات ستجعل من “سامسونج جالكسي اس 24 ألترا” مبتكراً معاييرَ جديدة لكاميرات الهواتف الذكية، وسيمنح المستخدمين تجربة تصوير مذهلة لم يسبق لها مثيل.

